Diaranson atardi na un cas na Tamarijn a surgi un problema di famia unda un yiu homber a yega cas di su mama debi cu otro famia ta keda y no ta cumpra coriente y el a bin tuma placa pa bay cumpra coriente prepago pa e mama tin den cas. Pero e yiu homber a reclama e situacion cu e sobrino ta keda cas y no ta yuda y aki e mama no a gusta e cuenta y a core e yiu homber den un mal forma for di su cura di cas.

Comments

comments