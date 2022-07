Manera mama cu mi ta mi semper a purba di respeta e privacidad y intimidad di mi yui muher chikito, pa asina tambe por proteha su salud mental. Pero e momento a yega pa papia e berdad di loke a pasa. Mi ex, Sciandri Lesire, a abusa sexualmente di nos yui muher di 6 aña.

Mi a conoce Sciandri den 2015 y mi a biba casi 3 anja cune na su cas na Tanki Flip. Den e tempo aki nos jui muher a nace. Contrario di e “peleanan amoroso unda e yiu ta poni meimei” cu ta wordo specula den otro medionan, esaki nunca a sosode. Mi a dicidi di laga Sciandri pasobra e tabata maltratami verbal y fisicamente, pero cada bez cu mi tabata purba di aleha Sciandri tabata menasa mi cu kita su bida of kita mi jui for di mi. Un dia mi a bisa stop y mi a bay cu mi jui serka mi famia pa asina por tin trankilidad y por brinda mi jiu muher e ambiente di amor cu e merese. Sciandri a sigui su bida y a establece relacion cu otro pareha(nan), cu despues mi a haña sa, tambe a sufri di maltato fisico y verbal di su parti.

Mientras cu mi a biba cu Sciandri mi nunca a sospecha nada, pasobra mi semper tabata cu mi jui y e no a haña e chance di abusa di dje. Ta ora mi jui a bira mas grandi, despues di nos separacion, cu el a probecha ora mi jui tabata bay bishita su tata. Mi a cuminsa ripara actitudnan straño y mi no a laga mi jui bishita su tata mas, nan por a wak otro pero solamente bao mi supervision, en berdad mi kier a kibra tur laso poco poco. Un aña después, den anja 2021, e wela paterno di mi jui a insisti pa buskele y asina e por a celebra dia di tata cu su tata, mi a acepta psaobra mi jui tabata hanja su tata su falta y mi a confía cu su wela lo ta pendiente di tur cos. Ora mi jui a jega cas el a confesami loke su tata tabata hasi ora nan tabata nan so, cu hopi rabia el a bisami cu e no kier a wac su tata nunca mas. Den mi angustia y dolor, mi a hasi un denuncia y mi a contacta e ex parehanan di Sciandri. Esaki ta e momento unda mi a haña sa cu lamentablemente nan tambe a pasa door di e mesun situación ora cu Sciandri a abusa di nan yui menor di edad.

Dia 9 di juli 2022 Sciandri a wordo deteni y pa hopi persona den su circulo esaki por ta un sorpresa, aunke mi sa cu esaki tambe a wordo oculta door di hende cercano na Sciandri. Mi inbox a jena cu amenaza y ofensa di hende cu ta kere cu mi ta capaz di inventa algo asina nefasto cu ta inbolucra mi jui muher chikito pa e simple hecho di susha Sciandri su nomber. E realidad ta cu niun di e personan aki ta imagina e dolor y e cicatriz cu esaki lo laga den mi jui su bida, ni tampoco sa cuanto mi a duda di skiribi esaki pensando semper pa cuida mi yui su inocencia aunke su mes un tata a corrompe caba. Con mi ta bay splika mi jui esaki ora e tin uso di rason, ora e haña su cu su tata ta deteni, ora e cuminsa skucha comentario? Con mi ta bay splica mi jui cu su mesun tata a hasiele e daño aki? Mi no sa kiko ta bay pasa, y ta jenami di frustracion y miedo pa sikiera pensa den e posibilidad cu Sciandri por sali den libertad. Pero si algo mi por haci ta kibra silencio tocante loke a pasa pa asina tur hende por sa ken Sciandri ta di berdad, y vooral, pa proteha mi jui muher y tur mucha di e monsternan ki cu ta disfraza nan mes patras di un mascara pa oculta nan enfermedad y mente siniestro.