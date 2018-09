Mama di tres yiu bibando di 450 florin di bijstand pa luna

Pa un señora, mama di 3 yiu, e ta hay’e den un situacion precario. Doro cu e no tin trabao, el a bay busca bijstand, pa e por tin algo toch, un entrada.

Pero e señora ta bisa, cu e proceso pa un bijstand ta un caminda sumamente largo. Mester warda hopi pa hay’e, nan ta bin cu yen di rekisitonan, cu mester cumpli cun’e. Pero e rekisitonan aki, no ta inclui gastonan di transporte, sea ta bus of si mester paga un hende pa haci’e fabor.

Actualmente, e señora ta pasando den duro, casi por bisa un situacion alarmanete. E ta un persona cu semper el a traha, e tin un derecho di haya trabao. Aworaki e ta mara na un bijstand di 450 florin, cu sinceramente, no ta yuda na nada. Su yiunan tur ta jong. E mas grandi a caba di cumisna scol secundario, e di dos ta den basis y e mas chikito den kleuterschool. Y nan 4 mester biba ariba un bijstand di 450 florin.

Como Arubiano, e señora ta sinti’e hopi limita. E ministernan en cuestion mester bay reuni cu nan trahadonan, of cambia e reglanan, pa un persona por ricibi ayudo. Un hende cu no mester di yudansa, no ta pidi’e. E señora ta sinti’e discrimina y limita na su mesun luga.

Politica di e gobierno na mando ta pa tur yiu di tera tin un trabao, pero segun e señora, e politica aki no ta cuadra, ya cu tin hopi Arubiano na cas sin por haya un trabao digno pa nan por mantene nan mes y nan famia.

