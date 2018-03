Mama di Karl El Gietel legalmente ta voogd di Karl El Gietel

Nos redaccion a logra haya contacto cu Sra. Millicen Marchena, cu ta mama di e hobencito Kal El Gietel, kende su tata a entrega un keho contra di e mama pa secuestro.

Segun Sra. Marchena, e ta legal na Argentina y e tin e papel di voogd firma door di directora di Voogdijraad, Sra. Charlene Bontekoe cu ta constata esey. E no ta mira e pakico tanto discusion. Tur dia e tin cu wanta tur sorto di insulto di tur hende, su nomber ta wordo susha ariba rednan social sin cu tin mester. Sra. Marchena ta di opinion cu e tata ta buscando un guerra cun’e, sin cu tin mester.

El a sigui bisa cu tur loke hende mester compronde, ta cu e como mama, tin e voogdij di su yiunan y e tin e prueba di esey di Voogdijraad. Segun Sra. Marchena, el a ofrece e tata pa papia via Skype, cual ofrecimento no a wordo acepta pa e tata. Mas e tampoco no por haci, segun Sra. Marchena.

