Problemanan social na Aruba ta grandi y esaki ta un secreto publico. Actualmente tin un mucha muhe, Eugelisa Martis, di 14 aña cu desde diasabra anochi 7 or a sali for di su cas, y no bolbe mas. E mama di e hobencita a splica cu e mucha muhe a pasa den experiencianan menos agradabel, pa cual e mester di tratamento.

Sra. Lisette Gomes di Fundacion Lisette Gomes ta apoyando e mama di Eugelisa den e proceso aki.