Mama di hoben asesina Camilo Sosa ta pidi husticia pa su yiu

Algun siman pasa e hoben Camilo Sosa a wordo hinca mata den area di Sandbeach. E sospechoso principal di e asesinato aki, Ryson Paskel, ainda ta fugitivo.

Mama di e hoben Camilo, Sra. Diana Sosa Pulgarin a bin dilanti bisando cu su preocupacion di mas grandi ta e hecho ainda e famia di Camilo no a tende nada di e caso di asesinato di su yiu. E mas preocupante ta cu ya caba tin 19 dia y nada a wordo soluciona. Fuera di esey, e famia di Camilo ta buscando husticia. E mama ta pidi husticia pa e morto di su yiu, e asesinato cruel y e manera con el a wordo mata.

Sra. Diana Sosa ta pidi e pueblo di Aruba, pa pone man na su curason y yud’e busca husticia pa e morto di su yiu. Locual cu e famia di Camilo sa cu polis ta moviendo pa por haya e sospechoso aki. Pero personalmente, e famia no a tende nada. Niun hende no a yamanan, ni tampoco bay nan cas. P’esey el a tuma e balor pa laga Aruba tende di nan dolor. Niun polis, ni recherche no a yuda e famia aki, ni tampoco nan a haya ayudo psicologico. Si nan kier kere cu Cuerpo Policial ta haci nan best, pero si e mama ta sinti cu falta hopi informacion ainda.

Despues di henter e sucedido aki, a puntra e mama si e por a combersa cu e amigonan di Camilo di con henter e caso aki a sosode. Su dos amigo tabata hunto cu tres otro amigo, cu e mama conocenan for di chikito. Locual cu nan a bisa e mama ta cu Camilo a yega den un bar, y a topa cu nan. Derepente el a wak e asesino, y Camilo a bay reclam’e, supuestamente e placa di e auto cu e homber tin. Camilo a bis’e cu e ta bay polis. Supuestamente e hoben asesino a rabia, nan a pleita. Despues di e pleitamento, Camilo a cana bay hunto cu su amigonan na su auto, pa bay cas. Sin cu nan tabata sa, cu e Rayson a bay busca un arma pa dal su yiu Camilo, cobardemente, cu consecuencia cu su yiu Camilo a fayece.

Na ora di a bende e auto, Camilo a conoce Ryson, pero Camilo no a haya full e placa. Despues nan a bin tende cu Ryson tabata den KIA pa maltrato di un familiar. Ora cu Camilo a wak’e bek, el a reclam’e pa e placa. Ora cu Camilo a menas’e, Ryson a rabia y a busca e arma pa mata Camilo.

Segun Sra. Diana, e unico cu e ta pidiendo ta husticia. P’esey e ta pidi e pueblo pa apoya e famia den un manifestacion, den forma di caminata pa pidi husticia pa nan yiu. Manera el a bisa caba, ya caba ta 19 dia, y ainda e famia mes no a tende nada di autoridadnan.

Te dia di awe, nan no sa unda e sospechoso ta. E tambe lo tin apoyo di su famianan. Mama di Camilo, ta pidi cada un cu por sa algo di e caso, por tuma contacto cu polis. P’esey e ta pidi apoyo di un y tur pa cu su marcha. Nan no kier pa niun otro mayor, pasa den un situacion asina. Otro siman, cual dia y hora lo wordo anuncia despues, pa asina e pueblo compaña e famia.

Segun e mama, aworaki yen di auto straño ta pasa dilanti su cas, autonan cu no antes nunca tabata pasa. Y esaki ta sospechoso. Y esaki ta preocupa Sra. Diana.

Unico cos cu e famia ta pidi ta husticia. Y su bida no ta bay caba, tanten cu e tin bida, e lo keda busca e asesino di nan yiu. Nan no tin odio ni rencor den nan curason. Husticia Divino lo encarga cu e asunto aki. Pero loke e mama kier ta husticia aki na mundo.

Comments

comments