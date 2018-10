Mama di dos yiu autista ta sinti cu Aruba falta hopi pa por yudanan

Sra. Susana Dijkhoff, tin por lo menos 5 pa 6 aña buscando transport pa su dos yiu muehnan cu ta special. El a bay scol, el a bay Arubus, y bek pa scol.

Un biaha mas el a hay’e ta cana atroba ariba e caso. El a splica cu el a muda den dos pa tres ocasion. E ta splica cu e no tin auto, auto cu e ta core ta di su mama, e ta un caso poco fastioso. Y el a dicidi di bolbe bay Arubus, yama y nan ta bis’e cu e mester tuma contact cu scol. Y vice versa. Y Sra. Susana a fada.

Te cu algun siman pasa cu scol a cuminsa bek, su yiunan a keda sin bay scol pa dos dia. Ora el a hiba su dos yiunan scol, nan a bis’e cu su yiunan ta leerplichtig y cu nan no por keda cas. Sra. Dijkhoff ta bolbe splicanan e situacion, cu e tin varios aña tras di scol, y di Arubus, pero e no ta mirando solucion.

Departamento Social no ta yudando pa haya solucion pa transport pa su yiunan. Sra. Susana a splica cu e tabata biba antes na Papilon y el a splica cu Tanki Leendert a haya un respuesta negativo, el a muda pa Papilon. Y un di su yiunan ta bay EPB. A splica tambe cu ta trata dos mucha special, cu no por keda para dilanti 88 Foodmart, sperando ariba bus.

E mayor ta basta agresivo y no ta mucha cu por lag’e su so. E mama ta haya cu e no ta ricibiendo niun yudansa, pa su dos yiunan autismo. E no por cana cu e dos muchanan riba caminda grandi.

Unico cu e mama, Sra. Dijkhoff ta splica cu el a bay Arubus hopi biaha y cu nan mester ta mas consciente cu muchanan autismo. E trato pa e muchanan aki ta laga hopi di desea. Esaki ta un caso hopi dificil.

Fundacion Autismo e no a acerca nan ainda. Ta via scol y Arubus e tabata bezig ta cana su caminda. Den pasado, el a yega di bay minister y e no a haya ayudo. Aruba falta di mas cuido y tene cuenta cu muchanan autismo, cu ta hopi mucha autismo tin. Tin hopi mama cu lo ta pasando e mesun situacion cun’e, e no ta haya hende pa haci transport. Nan ta bis’e cu e ta biba leu of nan ta pidi hopi placa pa haci transport.

E ta un situacion hopi dificil, ya cu e ta mama soltera y lo desea di haya un yudansa tocante di su yiunan, segun Sra. Susana Dijkhoff.

Comments

comments