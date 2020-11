Mama cu a cana caminda di cruz pa husticia ta expone abusador di su yiunan

Diabierna atardi e grupo End Child Abuse #TaBasta a organisa un rueda di prensa cu hopi informacion detaya relaciona cu abuso di mucha riba nos isla, y a bini hunto cu un mama cu a pasa un proceso masha fastioso mes pa haya husticia pa su yiunan. E mama ta rabia riba henter e sistema, y tur manera el a haya su mes cu yen situacion fastioso na unda el a expresa di ta sinti manera tur esaki ta un trauma riba un trauma.

E mama tabata un poco nervioso pero el a conta su storia y experiencia, pa informa tur hende con tristo e cos aki ta y riba e caminda di cruz cu e mester a cana. “Mi ta haya hopi importante pa hende bini dilanti cu nan storia y experiencia pasobra e cosnan aki tin cu cambia, e sistema aki tin cu cambia”, e mama a expresa. E mama a haya slachtoffergesprek hopi laat cual a strob’e di tin un rapport psicologico y pa di dos, ta dos homber grandi a interoga e mucha y un di nan no a papia pasobra e tabata tin miedo of intimida, esaki a stroba pa e abusador haya un castigo mas halto. Kiermen e sistema mes ta tira bloki bo dilanti pero segun tur instancia tur cos ta trahando bon.

E abusador a wordo deteni 6 Juni, 2020 y e mama ta haya hopi erg cu ningun hende a informa e mama riba esaki, ta un amistad di un bisiña a lag’e sa. Ministerio Publico a bisa e mama cu no ta nan deber pa informa e victima ki dia e abusador ta wordo deteni of bay liber. 23 di October e caso penal a bay corte, e hues a nota cu e abusador tabata contradeci su declaracionnan. Ministerio Publico a pidi den e caso aki 12 luna di castigo di prizon. 13 di November a bini sentencia den e caso, y e abusador a haya su 12 luna di castigo di cual 6 luna ta condicional.

No a busca psicologo of psikiatra pa yuda durante studieverhoor ora tabata interoga pa haya informacion for di e muchanan. E mama a pone su confiansa den JZP pasobra nan tin hopi experiencia, ta despues el a cuminsa cuestiona con e proceso a cana. E grupo ta enfatisa cu sr. Eric Barry, coordinador di JZP por ehempel ta haci manera tur cos ta cana full zuiver pero ta haci falta di trahado, ta haci falta di coordinador y specialistanan, no tin un camber adecua pa anda cu e muchanan aki, y e sistema ta fayando riba diferente punto cardinal pa ora cu denuncia ta drenta. “Esaki ta pa añas asina caba y nan no ta haci ningun cambio den esaki, siendo nan sa kico e problema ta”, e mama ta expresa.

Riba 25 di November 2019, su yiunan a bin cont’e kico a pasa cu nan cu nan bisiña, cu kende e mama tabata tin un amistad di 12 aña, y tabata considera esaki como famia na unda su yiu ta mesun edad cu e yiu di e señora, nan tabata hunga casi diariamente na su cas. E bisiña a abusa sexualmente di e dos yiunan di e dama aki. Un di su yiunan a durf pa bin conta su mama pasobra nan a haya un charla na scol for di Telefon pa Hubentud cual ta hopi contento cu esaki a pone e mucha pensa cu esaki no ta bon anto cu e mester a bin conta su mama. E mama a bini cu un potret y nomber di e persona, cual a wordo sentencia algun siman pasa, Luis Alberto Bullon Arana, e mama kier pa pueblo sa ken e ta pa e no haci su cosnan mas cu otro muchanan.

