Mama bou influencia y acompaña cu yiunan a kibra auto riba baranca

Diahuebs anochi riba Avenida Watty Vos haltura di ex texas un dama chauffeur coriendo un hyundai accent blanco biniendo tur cu tin for di zuid a impacta riba baricada y baranca. E impacto tabata fuerte cu e auto parti dilanti a keda basta destrui. Den e auto tabata tin un señora cu ta e mama y cu su yiunan.

Ambulance a presenta prome y e señora a nenga paramediconan pa controla su yiu y cu nan no mag di touchnan ya cu nan yiu no a haya nada. Despues e señora ta keha di dolor ambulance a bolbe pa controla e señora pero e comportacion tabata malo. Polis a pone supla y a surpasa e limite y a keda deteni. Ta di lamenta con e impacto tabata fuerte asina cu muchanan den auto y mayor no kier laga paramedico controla e muchanan wak ki golpi nan lo por a haya.