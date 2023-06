Diahuebs mainta den Corte di Husticia a trata un caso lamentable, caminda un mama adicto ta menaza su yiu homber S.L. y su señora Y. di kima e cas. Tambe el a destrui cosnan den e caso.

MAS NOTICIA por a compronde cu e dama L. (63), a admiti di a menaza su yiu homber S.L. di lo kima e cas promer cu e bay for di cas. Tambe el a admiti di a destrui un cashi cu cantidad di adorno di glas. El a bisa cu e tin 30 aña ta usando base y awor kier rehabilita.

ACUSACIONNAN

E acusacionnan cu Fiscal a presenta den Corte contra L. ta:

– Riba 19 Februari 2023 a destrui propiedadnan di e señora di e yiu homber S.L.

– Riba 5 November 2022, a menaza S.L. cu lo kima e cas promer cu e sali.

Ta asina cu e pareha a haci demanda di daño. E señora Y. a bisa Hues cu e adornonan di glas cu e tabatin riba e cashi, ta regalo cu el a haya di su mayornan y conocirnan. El a demanda 320 florin di daño.

CASO TRISTO

Hues a bisa cu e ta tristo cu e yiu homber S.L. cu su pareha Y. a haci denuncia contra e mama L. E dama L., den Corte, a haci un serie di acusacionnan contra S.L. y su señora. Riba preguntanan di Hues, el a bisa cu desde Februari 2023 e ta bibando riba caya y cu un hende a dun’e placa pa e por a yega Corte.

Segun L. e cas ta di su mama y tata y cu e pareha lo a cumpra e cas. E yiu homber S.L. y su señora tabata sacudi cabez, mustrando cu L. no ta papiando e berdad. Hues a puntra L. si e ta papia cu su yiu. L. a bisa Hues cu e no ta papia cu su yiu. Hues a bisa cu pesey e ta haya e caso aki doloroso y tristo.

MAMA ADICTO PA 30 AÑA

Hues a bisa cu L. tin un carchi di castigo. L. a remarca cu e carchi di castigo ta largo. Ariba pregunta di Hues, L. a bisa cu e ta adicto na base y ta usando pa 30 aña. El a bisa Hues cu el a stop pa 12 aña y a bolbe cay, pero awor ta stop poco poco.

MAMA KIER REHABILITA

Fiscal a bisa Hues cu el a haya un raport di Reclasering cu ta mustra e situacion cu tabatin na cas. Reclasering ta mustra cu L. ta usa droga. Nan ta recomenda pa pone L. bou guia di Reclasering y pa e haya rehabilitacion na Santo Domingo. Fiscal a puntra L. si e kier rehabilita. L. a bisa Fiscal cu e kier stop di usa droga.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya cu riba 5 November 2022, L. a menaza di kima e cas. Tambe Fiscal ta haya cu riba 19 Februari 2023, L. a kibra un cashi den e cas y otro articulo. Na opinion di Fiscal, esaki ta un caso tristo y fastioso. El a bisa cu no ta comun cu esaki ta sosode. E adiccion di L. ta hunga e rol di tur e problema.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu conseho di Reclasering. Fiscal a exigi castigo condicional di trabao pa comunidad di 38 ora y 2 aña di prueba. Esaki cu e condicion cu L. lo cay bou guia di Reclasering pa rehabilita den exterior. Pa loke ta e demanda di daño, Fiscal a bisa cu no tin prueba di daño sufri. Sinembargo e ta conciente cu a sufri daño y ta pidi Hues pa aproba 100 florin.

ABOGADO

Mr. Zara a representa L. pa cu e menaza di kima cas. El a bisa Hues cu el a papia cu L. y L. a compronde e seriedad di e menaza. E abogado a mustra cu L. tin problema di adiccion y e ta contento tende di parti di Fiscal cu kier yuda L. pa cu su adiccion.

Mr. Kock a bisa Hues cu L. a kibra algun cos den e cas cu e yiu homber S.L. y su señora Y. ta biba aden. Na opinion di e abogado, no tin claridad di kende realmente e cas ta. E cas ta di mayornan di L. y L. ta bao di impresion cu e cas ta di dje. E abogado a bisa cu tanten no tin claridad kende realmente ta doño di e cas, lo keda tin problema. E abogado a expresa cu ta di lamenta cu tin frustacion entre e mama y yiu S.L. Mr. Kock a bisa Hues cu ta di aplaudi cu L. kier rehabilita. Ta un caso tristo. Pa loke ta e demanda di daño, e abogado ta haya cu no por calcula si e daño causa ta di e pareha y pesey a pidi pa rechaza esaki. Pa cu e castigo, e abogado ta haya exigencia di Fiscal na su lugar.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya legalmente proba tur dos acusacionnan. Hues ta haya cu L. a kibra adornonan di glas di e señora di S.L. Hues tambe a mustra cu e discusion entre L. cu su yiu tocante kende ta doño di e cas, no ta duna L. e derecho pa bay kibra cosnan den cas.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu L. ta un adicto na droga y awor ta bibando riba caya. Hues a sigui bisa cu L. ta mama di S.L. y suegra di e señora Y. Tambe Hues a mustra cu L. tin carchi di castigo. Hues ta haya, contrario na punto di bista di Fiscal y abogado mr. Kock, cu e demanda di daño di e señora Y. na su lugar. El a condena L. pa paga e 320 florin y a pone medida di pago. Pa cu e castigo, Hues a confirma e exigencia di Fiscal. El a condena L. na 38 ora di trabao pa comunidad condicional y 2 aña di prueba. Cu condicion cu L. lo cay bao guia di Reclasering y mester sigui tur instruccion di Reclasering.

YIU KIER YUDA SU MAMA

E yiu homber na final di e caso a bay papia cu abogado mr. Kock mustrando cu e no ta interesa den placa y cu e kier pa su mama drecha. El a splica tambe cu e no a cumpra e cas sino kier drecha e cas. E abogado a conseha S.L. pa manda un carta pa Fiscal. Un rato despues, ora cu Fiscal y Hues a bolbe den sala di Corte, e abogado a informa Fiscal di loke e yiu a bisa. Por a nota cu tanto Fiscal como Hues a mustra hopi comprension pa cu e situacion hopi tristo aki.