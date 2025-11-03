Dialuna prome cu merdia na un cas na Jan Fleming un señora tabatin mester di ayudo di paramedico debi cu el a haya un dolor na cas y yiu a sali di biaha sin cu e ta sa. Polis y ambulance a keda dirigi cu urgencia p’e sitio. Na yegada di prome unidadnan policial e dama a informa polisnan cu e no tabata sa cu e tabata na estado y canando a haya dolor y yiu a sali pero a haya complicacion cu e baby.
Paramediconan a presenta di biaha pa brinda asistencia medico di biaha, pero tanto e mama y e baby tabatin mester yudansa medico, y a bay cu urgencia pa hospital pe atencion medico avansa.