Diaranson merdia mayor a presenta na vooogdijraad pa un caso cu lo ta andando debi na e situacion y cos casi a sali for di man. Ora cu e personalnan di voogdijraad a avisa e mama cu nan lo bay kita su tres yiunan for di dje y lo bay cay bou di un instancia e mama a flip. E mama a bira razo na e sitio unda polis a cay aden pa mantene e cos calmo.

E mama a bisa na e sitio cu si nan kita e yiu for di dje cu e no por waknan mas e lo pone fin na su bida awe. Esaki ta algo cu sigur lamentabel un mama cu a trece yiu na mundo wordo kita for di dje, pero pa e caso aki a bay asina leu pa voogdijraad a kita e yiunan tin su motibo su tras.

Mama a flip ora Voogdijraad a kita su yiunan for di dje….http://masnoticia.com/mama-a-flip-ora-voogdijraad-a-kita-su-tres-yiunan-for-di-dje/ Posted by MasNoticia.com on Wednesday, May 23, 2018

Pa e cos no bay for di man pa e mama haci algo for di sla cu e personalnan y su bida polis a papia cune pero tabata razo y a pone na boei pa calma y bay cune na warda di Polis pa laga instancia papia cune pa e trankilisa y wak na ki areglo por yega despues cu e instancia concerni.

Comments

comments