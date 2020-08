Mama a denuncia yiu cu a bay trip cu su auto sin permiso

Diasabra den careda di 2:30 atardi polisnan tabata enbusca di un toyota yaris cu a keda horta for di un cas na Washington. E mama a informa autoridad cu su yiu homber a bay cu e auto sin permiso di e mama. Polis a tuma dato for di e mama y a start un buskeda. Polis a topa cu e auto banda di Alhambra a sigui su tras sin cu e sa via un distancia pero den e area a perde pa un rato y durante buscamento a topa cu e auto scondi na Divi All Inclusive, polis a blokia e auto di biaha y a bay atende cu e hoben y a detene pa joyride auto di mayor. E tabata poco fresco y a calme, a bay cu e hoben warda y informa e mama di e situacion cu tambe a presenta na warda.

