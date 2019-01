Maltrato domestico no conoce edad ni raza ni status

Violencia Domestico en general mester bisa cu esaki ta cuminsa di mucha. Motibo di esaki ta cu nan ta den un cas unda cu maltrato ta tuma luga. Sra. Maria Carrasquilla, di Fundacion Pa Hende Muhe ta elabora ariba esaki.

Sra. Carrasquilla a cuminsa na bisa cu den su 6 añanan cu e tin na e fundacion, e persona mas hoben cu nan a yega di haya ta un damita di 14 aña. Maltrato no tin edad, e ta e parti unda cu ta drenta den un relacion, unda cu tin un pareha y unda cu e maltrato ta sali bin dilanti. Sea den e tiponan di maltrato, fisico of emocional. Pero e no tin edad. E ta pasa hasta cu hendenan grandi. Violencia domestico no ta discrimina edad, raza, status. E no ta discrimina niun hende.

Cualkier persona cu ta pasando den un of otro forma di violencia domestico, por yega libremente na Fundacion Pa Hende Muhe. A pesar di e miedo, e parti na unda e persona ainda no ta sinti’e capaz, pa duna denuncia contra di pareha, of casa. Por yega libremente na un polis, ta bisa cu e ta wordo maltrata door di pareha of su casa. Tambe tin Slachtofferhulp. Nunca sconde, yega cerca un persona cu bo ta confia. Ta bon pa comunica esaki.

Tin e tendiencia di keda keto y ora cu keda keto, e situacion ta sigui te ora cu e escala. Y dado momento, por bisa cu nunca ta laat, pero si por evita y preveni hopi otro cos. Preveni morto di e persona of preveni cu mas daño ta wordo haci, sea na e yiunan of na e persona mes.

