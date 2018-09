Maltrato animal ta castigabel cu seis luna di prizon

Despues di hopi aña cu Plataforma Ley di Cacho, awo te hasta tin un departamento di gobierno unda cu por entrega keho contra maltrato di animal. Hues mr. Angela ta elabora ariba e consecuencianan pa cu maltrato di animal.

Den caso cu’n persona, intencionalmente, ta haci un bestia dolor of ta perhudicando e salud di un animal, door di lag’e sin cuminda, no ta dun’ e cuminda, esaki ta castigabel cu 6 luna di prizon.

Lo ta bon pa acerca autoridadnan ya cu maltrato animal ta contra ley. Pero mester tin suficiente polis pa actua pa cu esaki. Por dun’e un boet, unda cu OM lo keda encarga cu esaki. Te ainda no tin niun di e casonan asina cu a yega Corte, ainda, pero mr. Angela ta enfatiza cu si un persona no por cuida di un animal, pa dun’e cuminda, dun’e awa, miho ta pa no tum’e.

Maltrato di animal ta castigabel!

