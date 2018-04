Malesanan cu e crisis na Venezuela a trece bek

CARACAS, Venezuela- E cifranan ta varia ya cu niun hende no por hiba un conteo exacto, ya cu den e zona di Delta del Orinoco e indjannan Waraos ta biba den tubonan grandi, unda cu ta yega despues di un biahe di ocho hora den lancha. Segun nan custumber, e mortonan ta wordo dera hopi biaha sin raporta kico a pasa.

Pero di loke nan ta sigur ta cu e asociacion civil Kape Kape, for di e luna di februari, eynan a muri por lo menos 26 mucha, victima di sarampi, un malesa te cu recien, tabata schaars den e pais, despues di un brote na mita di decada di 90.

“Nos ta kere cu e cantidad por yega te na 34, solamente desde februari, ya cu desde januari nos ta kere cu sarampi a mata mas mucha y tambe adulto den e zonanan aki”, segun e director di e asociacion, Arnaldo Obdora, kende ta informa di e etnianan Venezolano cu ta biba den e estadonan di Delta Amacuro, Amazonas y Bolivar.

E falta di datonan preciso di e fayecidonan ta debi na e mesun rason pa cual no tabata tin atencion pa cu e caso. “No tin ni gasolin ni zeta pa e motornan y e comunidadnan aki ta na seis, ocho hora den lancha. Y e ambulance-lancha no ta sirbi pa cual tin un problema grave di aislamento”, e ta agrega.

No obstante esaki, e brote di sarampi den e tuberianan di Delta ta representa solamente un di e problemanan na Venezuela, unda segun e ultimo informe di e Organisacion Panamericano di Salud (OPS), publica na maart, 886 persona a wordo registra cu e malesa den e ultimo aña, 159 di nan den e prome tres lunanan y sin conta loke ta pasando cu e muchanan Warao.

E biaha aki e brote a cuminsa na estado Bolivar, el a yega caba den nuebe region di e pais y motibo pa cual el plama, ta basa, entre otro, pa e movimento migratorio di e poblacion, segun e documento.

Den e ultimo dos simannan na Colombia a registra cinco caso di muchanan Venezolano cu tambe ta infecta y uno na Ecuador.

Aunke cu sarampi normalmente no ta un malesa mortal, e crisis socioeconomico grave cu Venezuela ta pasando aden ta trece un contexto di desnutricion, falta di remedi y di vacuna cu a aumenta y a expone su letalidad.

Mientras na Delta e mortalidad pa e malesa aki a yega 50%, den e resto di mundo, al menos den paisnan den desaroyo, e no ta pasa di 3%.

Esaki tampoco ta e unico “malesa lubida” (ya cu e tabata bou di control) na Venezuela cu a wak un rebrote agresivo. OPS a confirma den su boletin di februari di e aña aki cu difteria a aparece na Venezuela, despues di mas di 20 aña sin un solo caso, na juli 2016 y te cu awo a raporta 969 caso asina: 324 na 2016, 609 na 2017 y 36 e aña aki, lagando 113 victima. E rebrote, cu a cuminsa na estado Bolivar, a yega na 22 di 24, lagando 113 victima. E rebrote cu tambe a cuminsa na Bolivar, e yega na 22 di e 24 regionnan di e pais.

Di su parti, malaria, aunke cu nunca tabata totalmente erradica, te cu 20 aña tabata bou di control den tres estado di e pais y no tabata supera 23 mil caso. Pero e ultimo boletin di OPS ta confirma e existencia di 319.765 persona cu tin e malesa aki den sigur, nuebe region Venezolano.

E causa principal di e regreso di e malesanan aki, ademas di pobresa , ta e reduccion drastico di importacion di vacuna cu cual e malesanan por wordo preveni. “E tabata un proceso gradual, nos a identifica un debilidad importante den e sistema di salud Venezolano y nos a notifica esaki for di 2013”, segun e ex minister di Salud, Felix Oletta, miembro tambe di Alianza Venezolana por la Salud, cu a emiti decenas di alerta riba e rebrote. ue ha emitido decenas de alertas sobre los rebrotes.

Oletta a señala cu den caso di malaria, e estado central a retira gradualmente e financiamento pa e programa di control di malaria cu cual e poblacion cu tabata malo tabata wordo atendi. Teritorionan grandi tabata wordo fumiga pa evita cu e muskita cu ta transmiti e malesa sigui plama. “E programa tabata vigente casi 80 aña y nos a baha e transmision di malarai na cero pa un 70% di Venezuela, pero esaki a termina”, Oletto a afirma.

Door di falta di prevision ta bin acerca e falta di transparencia cu cual e Ministerio di Poder Popular pa Salud ta maneha e informacion, ya cu desde december 2016 e no ta publica un boletin epidemiologico semanal (cu tabata wordo publica desde 1938 sin interupcion), un mapa di e estado y e evolucion di e malesanan na Venezuela cu tabata sirbi como un heramienta pa dokter y e poblacion en general pa tuma medida ariba e estado di salud.

Desde december 2016 niun boletin di salud mas no a mira lus publico na Venezuela.

