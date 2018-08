Malcontento reinando bou grupo di chauffeurnan di autobus

Minister Chris Romero a debati cu chauffeurnan di Autobus cu ta parti di e grupo di San Nicolas cu ta disgusta.

Minister Romero ta splica cu el a reuni cu dos grupo di e districtonan di Noord y Oranjestad caba. E idea, segun e Minister, ta pa sinta cu tur e diferente chauffeurnan, incluyendo esun di San Nicolas y scucha kico tur ta nan preocupacionnan. T’asina cu mester bin cu un planificacion pa mehora e situacion pa cada un di nan. Tin gruponan cu no ta mucho contento cu otro. E Minister ta mustra cu nan por dirigi un carta na su persona y e lo haci un cita pa sinta cu e diferente gruponan cu mester di papia di diferente inkietudnan cu ta cay bou di su Ministerio. Lisette Winklaar a wordo comunica cu Minister Romero p’e por reacciona riba un publicacion di corant cu ta indica cu grupo di Noord no ta contento, pasobra nan ta pensa cu sra. Winklaar a papia ultimo den nomber di e grupo di Noord tambe, cual ta un malentendimiento di parti di nan. E Minister ta haya cu simplemente mester sinta cu e diferente gruponan pa aclarea e situacion. Tin malcontento entre nan mes pa cierto motibonan. Dor di sinta cu cada un di nan separa pa por analisa e inkietud di cada un. Si sinta cu tur na mesun tempo, nan tur lo trece dilanti diferente problema cu ta bay bruha den otro. Mester haya datos di cada un, pasobra ta nan sa kico mester wordo mehora y kico ta e sugerencianan. Sra. Winklaar despues ta mustra cu apesar cu nan tur ta duna e mesun servicio di transporte, nan no ta igual, pasobra San Nicolas ta 68 bus y Noord ta 17 bus. Di acuerdo di loke a wordo publica, e grupo di Noord no mester di aumento. Logicamente nan no mester di aumento, pasobra si nan ta cobra turista 2,50 dollar, nan bor biba cu esey. E punto di sra. Winklaar ta e parti di control si ley ta bisa cu ta na florin nan tin cu cobra. E grupo di Noord no ta interesa den aumento, pasobra nan no ta wordo afecta, mientras pariba si ta wordo afecta, pasobra e distancia ta mas leu y e gastonan ta otro. E Minister ta keda mustra cu tur e inkietudnan aki mester wordo resolvi dor di sinta na mes cu nan. E Minister ta reafirma e mester di simplemente haya un carta y e lo sinta cu nan.

Pa loke ta trata e falta di baño pa e chauffeurnan di Autobus di San Nicolas y e hecho cu e chauffeurnan por haya boet si baha cierto pasaheronan mei mei di caminda despues di a kita e bushaltenan, cual e chauffeurnan ta considera un inhusticia, Minister Romero a mustra cu esey ta rekeri di atencion di parti di Minister di Infrastructura tambe.

