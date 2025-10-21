Internacional: E awasero torencial di e ultimo dianan a causa inundacion den areanan di Sucre, Merida y tambe Carabobo na Venezuela, asina medianan ta informa. A lanta alerta di teamnan di rescate, bomberonan y proteccion civil.

Segun instituto Nacional di Meteorologia y Hidrologia, esaki ta debi ne fenomeno di La Niña.

Ta anticipa cu e condicionnan di frieu atmosferico aki lo keda activo pa cuater luna mas, impactando directamente e patronchinan di circulacion atmosferico y oceanico normal.

Esaki ta obliga autoridadnan y poblacion pa tuma preocupacion contra posibel cambionan historico di tempo.

E institucion ta calcula cu tin un probabilidad di 55 % di un transaccion pa condicionnan atmosferico neutral.

Por lo menos dos municipio a keda afecta den e ultimo oranan na Caraboo, caminda e sectornan afecta y munisipionan. E nivel di awa a surpasa un meter.

Na Valencia, habitantenan a raporta nivelnan halto di Riu Cabriales.

Yobidanan fuerte den e estado di Anzoátegui a pone cu un muraya di bloki a basha den e municipio di Peñalver y a cera e caminda.