Entrante 5 di januari 2022, e canal di DIY lo rebrand pa Magnolia Network.

Magnolia Network, un colaboracion entre Chip y Joanna Gaines hunto cu Discovery Inc., ta presenta un coleccion di serienan original presenta pa, entre otro, chefnan, entrepreneurnan y expertonan di artesania cu lo inspira bo y tambe bo serienan faborito di e canal DIY manera Main Cabin Masters, Restoring Galveston y Barnwood Builders. Ademas, e canal lo presenta serienan original manera Fixer Upper: Welcome Home y Magnolia Table with Joanna Gaines y tur e 5 seasonnan completo di Fixer Upper.

Magnolia Network lo ta disponibel riba canal 165 y 373 (HD) di Digital Cable y riba canal 216 di SETAR Complete y IPTV.

