Magnate di carbon ta muri den accidente di helicopter

NASSAU, Bahamas- Shete persona a fayece ora cu e helicopter den cualnan tabata biahando na Bahamas. Entre e fayecidonan tin e Mericano, magnate di carbon, Chris Cline.

“Awe nos a perde un superstrea di Virginia Occidental y ami a perde un amigo hopi cercano”, e gobernador di Virginia Occidental, Jim Justice, a scirbi ariba su cuenta di Twitter, confirmando asina tambe e fayecimento di Cline, cu ta procedente di e estado ey.

E helicopter a cay cerca di un zona yena di piedra den e noord di Bahamas, diahuebs mainta, segun e minister di Turismo den su declaracionnan na e corant Nassau Guardian.

“Nos a haya e helicopter. Parce cu e shete pasaheronan ainda ta den dje y por lo tanto, ainda ta bou awa, pero ainda nos no por confirma nada”, D’Aguillar a bisa,

“Tur cos ta indica cu el a cay poco despues di a lanta vuelo”, el splica, agregando cu autoridaednan ta purbando na yega na e helicopter.

E piloot no a pidi autorisacion prome cu lanta vuelo”, e minister a bisa. \

Famia y amigonan di Cline a bisa na e corant di Virginia Occidental, The Register-Herald, cu e helicopter tabata biaha entre Bahamas y Fort Lauderdale, Florida.

Cline a funda Foresight Energy pa e explotacion di cuater mina den e estado di Illinois (noord), compania cu a fusiona cu Murray Energy na 2015.

