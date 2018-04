Magistradonan semper ta wak mas aleu cu simplemente soluciona un caso

Den oranan di dialuna atardi, a tene un entrevista cu PG mr. Alexander van Dam y tambe Hoofd Officier van Justitie, mr. Klaver. Presente den e reunion tabata t’ey tambe Perscoordinator di OM, Sra. Ann Angela.

Den e combersacion/encuentro aki a bin tuma nota di varios detayenan importante y tambe a trece algun topico cu ta puntonan cu hopi biaha ta preocupacion y criticanan den nos comunidad. Mr. Van Dam regularmente ta habri su portanan di Ministerio Publico, den nos caso at least un biaha pa aña pa nos por trece nos pregunta y e preocupacionnan padilanti.

PG Van Dam y fiscal Klaver tawata hopi habri riba e forma di con OM ta traha, proyectonan y mas cu claro resultadonan di algun casonan cu nan a experiencia den e añanan cu a transcuri.

PG Van Dam/Hoofd Officier van Justitie a duna nos un bista di e casonan cu a conmove comunidad y ta splica riba e strategianan cu nan ta aplica den cada caso. Mas tambe e magistradonan a comparti cu nos cu nan semper kier wak mas leu cu solamente soluciona un caso. PG y OM a duna un splicacion di con nan a cuminsa reuni cu diferente instancianan fuera di KPA pa asina haya e solucionnan manera e.o. cera frontera pa ilegalidad.

Trabaonan preventivo ta cuminsa cu e.o. Preventief. Foullieren. Mas tambe e proyecto Veiligheids Huis (Cas di Siguridad) sigur lo ta bay ta un di e Pilot Programnan cu OM kier mira con pa yega mas cerca di e comunidad. Comunidad hopi biaha kier mira, den e caso aki mescos tambe pa OM, cu sospechosonan ta keda cera pero en realidad ta cu hopi biaha Corte ta dicidi basa riba circunstancianan cu ta miho e sospechoso keda den libertad pendiente di su caso.

No tin TBS den un forma di un institucion aki na Aruba, nos leynan ta adecuadamente hinca den otro pero e institucion mes no tin. Mas tambe PG/Hoofd Officier Van Justitie ta splica di loke tin den miras pa loke por bira un forensisch instituut entre e islanan den Reino Hulandes.

Criminalidad entre menornan di edad sigur ta uno topico cu ta keda di preocupacion. Den pasado nos a combersa cu e Persrechter di GEA y e la comparti su pensamento riba e topico aki y ayera nos a tende e posibel forma con OM lo kier atende cu esaki. Mester menciona cu hopi biaha Jeugd criminaliteit ta bin di factornan cu ta cuminsa den e seno familiar y aspectonan social cu cada mucha ta lanta cun’e. Veiligheidsproject por bira un forma unda cu por detecta inicio di e carera di un hoben pa loke ta criminalidad.

Caso Speeltuin a bira un “eye opener”. Risicofamilies tin hopi aki na Aruba. Tur instancia mester cuminsa na meld esaki y busca forma pa atende cu e tipo di famia aki. Si KPA y OM atende cu esakinan kiermeen cu nos ta laat paso cosnan a escala.

Discrepancia den contenido di cada caso, specificacionnan tin biaha no ta core paralel cu OM ta pensa y esaki ta trece un diferencia den cifranan entre KPA y OM. E intencion ta pa haci e coreccionan usando softwarenan mas avansa. Transparencia sigur ta loke PG ta kere aden y PG a admira e forma con Minister di Husticia, mr. Andin Bikker y Gobierno nobo kier atende cu esaki. Segun PG e no tin nada di sconde, nada no ta bay den doofpot y sigur semper e la desea pa practica transparencia.

Casonan di inmoralidad no ta facil pa atende. OM a laga haci su estudionan, Anne Hofman a produci cifra y a identifica e departamentonan cu por yuda OM den cada caso pa loke ta e prevencion. OM tin su Zedenzaak Officier cu sigur ta cualifica pero e mankement mas grandi segun PG ta e falta di recherchenan pa traha riba e casonan aki.

Mensen handel/mensensmokkel tambe ta loke OM a cuminsa desde aña pasa. Casonan ta pendiente pa yega Corte e aña aki. Cooperacion entre OM, KPA, Marechaussee y e Anti Human trafficking unit sigur tin casonan andando.

Entrevista a wordo realisa door di Sr. Juan Werleman

