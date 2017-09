Magaly Brito: “Trahadonan di Aruparking malcontento cu ultimo desaroyonan”

Diahuebs atardi e trahadonan di AruParking a demostra nan malcontento tocante e ultimo desaroyonan, pa cual Sra. Magaly Brito, di sindicato SEPPA tambe tabata presente.

SEPPA a wordo yama pa motibo cu e trahadonan tin hopi malcontento riba e ultimo desaroyonan, caminda den un tempo relativamente corto ta manda un trahado bek pa Arubus. Ta trata aki di un supervisor y den transcurso di diahuebs, nan ta haya e informacion abruptamente cu nan Acting Manager lo mester bay bek na nan puesto na Arubus, ya cu nan ta “uitgeleend” na Aruparking.

Segun Sra. Brito, tin diferente version tras di esaki y e trahadonan ta sinti cu nan ta keda sin personanan encarga y cu sa di kico realmente ta sosode, kico ta e trabao cu AruParking mester desplega. Y di otro banda, e hechonan aki, ta crea cierto insiguridad cerca e trahadonan, mirando e ultimo desaroyonan rond di AruParking.

Uno, ta bin cu decisionnan di un dia pa otro, sin pia ni cabes, sin pensa cu e decisionnan tuma, pa Aruparking, e trahado ta sinti cu ta bin un kiebro den nan pan di cada dia. Hopi lihe SEPPA por a discuti cu representante di e Raad van Commisaris como tambe e minister encarga pa mustr’e ariba e situacion, cu ta incorecto, cu ta papia di trahado, di ser humano cu tin e obligacion pa dunanan siguridad di trabao.

Esaki a conduci na un acuerdo, unda cu nan ta bisa cu como gobierno responsabel pa AruParking nan lo cubri tur locual ta salario y condicionnan di trabao. Dus e trahado ariba su mes no ta bay atras. Esaki, enberdad ta tene e trahadonan trankil. Pero aki por mira con lihe, AruParking ta bayendo atras.

Pa cuminsa, pa falta di klemmento di auto no tin entrada, tambe pa falta di cu e hende no mester paga pa parkeer tambe ta causa falta di entrada di AruParking. E trahadonan ta mira e desaroyonan aki den e ultimo lunanan akinan, tur cos ta mustra cu nan ta net na rand, cu AruParking ainda por bisa, cu nan por cubri nan mes. Pero no por duna e siguransa pa e siguiente lunanan.

P[ero tur esaki, ta crea un forsa mas peligroso ainda, si mira cu aworakinan ta mandando e personanan, cu nan cuna di nacemento di AruParking tabata tey. Pa e trahadonan, e personana cu mas conocimento ariba AruParking y su necesidad, kico mas e por ofrece cu por brinda un miho servicio, ta wordo manda un dia pa otro bek. Tin informacion cu ta pa baha gasto, pero di otro banda lo mester tuma un otro hende pa toch haci e tareanan. Dus e versionnan ta contradeci un que otro. E trahadonan no ta contento cu esaki.

Aworaki nan tin tur informacion pa tuma e decision, pa asina mustra nan malcontento cerca esunann cu ta encarga cu AruParking.

Tambe tin e caso di e trahado, cu a wordo manda cas, pero cu a tum’e bek, cu tin diferente advertencia, memo, warning. Pero e trahado aki, ta na cas, cobrando su salario. Segun Sra. Brito, na final e mesun Raad cu ta responsabel pa AruParking, ta bolbe tuma decisionnan.

E motibo pakico el a haci’e, of kico ta su evaluacion, pa cambia un retiro den un schorsing, SEPPA no tin e informacion y ta prefera dino papia ariba dje. Un trahado semper por wordo kita for di trabao, pero e tin e derecho di defende su mes. E detayenan aki SEPPA no ta dispone di dje.

Pero e trahadonan no ta bay para keto y nan tin derecho di tin siguridad na pia di trabao. Si bo ta garantisa nan entrada y cu ta sigui di ta asina. Na momento cu bo ta mustra un cos, pero cu hecho ta mustra cu ta kibrando e compania poco poco, nan ta sembrando un problema hopi mas grandi cu nan ta mira, ken nan ta bisa cu e dia di mañan ta tuma un decision, cu un otro trahado lo mester bay cas. Esaki lo ta un decision dificil, ya cu cuponan di trabao ta dificil pa haya.