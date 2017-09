Mafioso Italiano deteni na Amsterdam

AMSTERDAM, Hulanda- Un mafioso Italiano busca pa autoridadnan Italiano a wordo deteni na Amsterdam. E homber di 33 aña tabata wordo busca en conexion cu su miembrecia di e ‘Ndrangheta’ y tambe pa traficacion di droga.

Segun polis e oficina di recherche di Amsterdam a haya sa via canalnan di informacion cu e fugitivo Italiano lo ta scondi na Amsterdam. El a wordo deteni dia 7 di September. Pero e informacion a wordo duna door di polis dia 20 di September.

Dos recherche a bin for di Italia pa asina suministra mas informacion y pa ta posibel testigonan den caso di un aresto. E fugitivo tabata scondi na un adres na Valkenburgstraat y ora cu e sospechoso a sali for di e caso, polis a bay over na detene e homber.

En espera di e decision di e Corte di Husticia di Amsterdam pa su extradicion, e homber lo keda cera den aresto preventivo. Dentro di nobenta dia lo haya sa e decision di Corte di Amsterdam.

De ‘Ndrangheta’ ta un di organisacionnan criminal mas importante di Italia y tin su base den e region di Calibria. E organisacion ta hopi activo tambe na Alemania.

