Maestronan preocupa a entrega manifiesto na Prome Minister interino

Diaranson atardi, algo despues di 3.30 docentenan afilia na diferente sindicato a marcha for di ex Juliana School na Playa, direccion di Bestuurskantoor. Aunke cu a trece algun solucion pa e preocupacionnan cu e maestronan tabatin, toch nan a dicidi di marcha pa entrega un Manifiesto na Gobierno di Aruba, cu a keda entrega na Prome Minister interino, Sr. Otmar Oduber.

Sra. Josephine Albertus a haci entrega di e manifiesto, unda cu ta constata cu diferente persona, esunnan cu ta labora den enseñansa of esunnan cu tin di haber cu enseñansa a bin dilanti cerca Prome Minister pa trece nan preocupacion. E tabata ta un caminda hopi largo, y por a mira pa un paar di nan, un solucion. Pero si miranan den gran parti, ainda ta keda cu hopi docente ta malcontento con e situacion y con e cosnan ta bayendo. Y p’esey a entrega un copia di un mocion di desconfiansa na Parlamento di Aruba.

Den e mocion ta para diferente cosnan cu, si wak e maestronan y e personanan encarga cu enseñansa, ta hayando diferente cosnan cu ta wordo imponi ariba nan, nan ta wordo desbalora. Aunke cu nan a haya tende for di parlamento, cu e minister di enseñansa mester pone cierto cosnan on hold. Si wak MDC for di 2018 a entrega un mocion y ainda no tin un claridad pa e trahadonan di eynan, cu ta bou di atake.

Y cu e manifestacion aki, e trahadonan den enseñansa a bisa cu si no tin cambio pa otro aña escolar, cu ora aña habri nan lo ta dilanti parlamento atrobe, pero tampoco nan no kier pa bin cu cambionan drastico ora cu tur hende ta afo, cambionan ta wordo haci y ora cu scol habri nan ta hayanan confronta cu cosnan cu ta wordo imponi ariba nan.

Ta spera cu Conseho di Minister duna e debido atencion y tambe un solucion na e bienestar di e muchanan. Docentenan y educacion general di Aruba, cu ta e futuro di Aruba.

