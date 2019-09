Maestronan disgusta a entrega manifesto na Parlamento y tambe Prome Minister Evelyn Wever-Croes

Un rato pasa diferente maestro di diferente scol rond nos isla a tene un manifestacion cual primeramente nan a entrega un manifesta na Presidente di Parlamento Sr. Ady Thijsen. Un di voceronan di e grupo aki di maestro a lesa pida di e manifeto aki cu a wordo entrega y cu ta bisa lo siguiente: ”Respetabel Presidente di Parlamento dia 3 di Juli 2029 maestronan a entrega un mocion mustrando nos preocupacion pa e direccion cu e titular di enseñansa ta bajendo cu henter nos sistema educativo. Igualmente nos a mustra nos desconfiansa den e minister Enseñansa actual. Como respuesta e dia aki nos a haya cu Parlamento di Aruba a corto plazo lo duna un reaccion riba nos manifesto. Nos ta para aki dilanti 10 siman despues y ainda nos ta en esper di un respuesta. Ni sikiera un posicion di Parlamento cu por duna nos speranza cu nos lo haya solucion of alivio. Reiterando nos manifesto di dia 3 di Juli nos ta bolbe ripiti cu den e ultimo dos aña loke nos a experiencia ta un maltrato total. Asina nos por agrega mas punto cu ta pasando. E minister no tin respet pa e docentenan y esakinan a keda demostra den su accionnan y e minister a crea un ambiente di intrankilidad serca e maestronan pa motibo di su maneho. Trankilidad cu e maestronan mester pa despleha nan trabao bon cu nos muchanan y hobennan traspasando informacion y conocemento. E minister a logra kibra e observatie centrum y manda esaki pa otro scol haciendo esaki cu mas stress lo cai riba e docente y e muchanan mes y nan no lo ricibi e ayudo cu nan merece. Awendia muchanan di eerste y tweede klas no por keda sinta mas y esaki sigur ta stroba e mucha den full su desaroyo y a destroza e mucha emocionalmente. Apesar di tur intento pa e minister recapacita y kita e maneho aki e asunto aki ta sigui. Minister ta haci mal uso di poder pa laga sera scol un siman prome vakantie esaki sin avisa of dialoga cu docentenan. Falta di respet pa e maestronan di keda sin atende e carta cu peticion di grupo grandi di maestronan cu ta sinti nan mes insegur ta wordo agredi maltrata of ta ricibi ataquenan verbal na nos pia di trabao. Te dia di awe no tin niun contesta”. Esaki ta un parti di e manifesta cu a keda entrega na presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen. Di otro banda, Presidente di Parlamento a duna e siguiente declaracion: “Contento di ricibi e manifesto aki. Pasobra tur hende y bosonan como maestro tin derecho di expresa boso mes. Boso a bin Parlamento pasobra den e estado di derecho cu nos ta biba aden na Aruba nos tin nso Gobierno y nos Parlamento. Si e maestronan no ta contento cu e mandatario nan tin derecho pa bisa esey. Ta keda nos di Parlamento pa wak analise y wak kico ta bai haci cune. Manera bo a bisa na Juli boso a bin pero esey tabata den tempo di reces pero awoki nos ta den September y nos ta bai pone como pioridad pa trate mesora”. E presidente di Parlamento a pidi si pa dune espacio cu pa aki dos siman e lo tin contesta riba e manifesto aki entrega dor di maestronan preocupa. Den mesun rosea e vocero di e maestronan disgusta a mustra na presidente di Parlamento cu nan no kier warda asina hopi pasobra nan kier accion awo. Pero semper mester corda cu tur hende tin su cosnan di haci. Despues di esaki e maestronan a dirigi nan mes pa Oficina di Gobierno caminda nan tabata kier pa Prome Minister Evelyn Wever-Croes baha bin tuma e manifesto y no Minister di Enseñansa, Sr. Rudy Lampe. Na momento cu Minister Lampe a aparece den e porta, tur e maestronan a cuminza grita y boo masha duro mes mustrando asina nan disgusto cu e mandatario y e vocero a haci entrega di e manifesto na prome minister Wever-Croes. Di su banda, prome minister a bisa cu nan lo bai atende cu e manifesto aki di inmediato y pa dentro di un siman nan lo tuma contacto cu e grupo di maestronan p’asina den un delegacion mas chikito dialoga riba e puntonan y asina jega na solucionnan cu ta beneficia ambos partido. Conforme cu e respuestanan aki e grupo di maestronan a cana bai bek Wilhelmina Park for di caminda nan a sali bin abao.

