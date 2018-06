Maduro ta duna ordo pa libera 39 preso politico

CARACAS, Venezuela- E presidente di e Asamblea Constituyente, Delcy Rodriquez hunto cu e fiscal Tarek Saab, ambos integrante di e asina yama “Comisión de la verdad”, a señala cu e medidanan sustitutivo di libertad na e prome grupo di ex presobab ta pa busca yega na un “acuerdo di paz”.

“Mi ta pidi boso compromiso pa consolida e paz nacional, e paz di Venezuela”, Delcy Rodriquez a expresa.

Di otro banda, Saab no a ofrece cifranan di cuanto ciudadano lo wordo libera.

“E lista ta largo y representativo. Tur cos lo wordo demostra cu echonan”, el a expresa.

E proceduranan aki a bin despues di e anuncio realisa pa e mandatario, cu a sigura cu e accionnan aki ta na bienestar di “paz”.

E lista di 39 ciudadano ta encabesa pa e general Angel Vivas, cu a sali for di e Casa Amarilla cu señalnan notabel di fayonan di salud, cu un paso lento y tabata cana cu’n stok. E tabata tin hunto cun’e tambe dos persona cu tabata yud’e cana. E ex alcalde di San Cristobal, Daniel Ceballos ta otro di e presonan politico laga den libertad. E tabata deteni na El Helicoide, sede di Sebin.

E Tribunal Supremo di Husticia a duna ordo pa e grupo di personanan deteni pa echonan diferente entre 2014 y 208 lo wordo otorga libertad pleno, medidanan preventivo di presentacion cada 30 dia y prohibicion di salida di e pais, formulanan alternativo di cumplimento di pena, entre otro.

Di otro banda, Ceballos a haya e medida preventivo di presentacion cada 30 dia, prohibicion di e sali di e pais, y di declaracionnan na medionan di comunicacion y rednan social.

Di otro banda, Yessica Cordero Lopez, Ramon Ruiz Gonzalez, Yancer Soto, Diego Medrano, Jorge Galan, Luis Orozco, Luis Acosta Herrera, Hoffman Diaz, Junior Perez Montilla, Gabriel Vega Gutierrez, Alexis Alcalá Duque, Gregori Pulido, Edisson Pichardo, Jairo Peñuela, Jose Alexis De Los Santos, Jose Gonzalez Leon, acusa di nan presunto participacion den e echonan cu a tuma luga dia di 2 april di 2018, den cual a resulta herida e diputado Teodoro Campos, na cual un medida preventivo di presentacion di cada 30 dia, y prohibicion di e salida di e pais.

Di mes manera, a impone medidanan procesal contra di un grupo ciudadano proceso pa ta presuntamente vincula den e organisacion of participacion na manifestacion y echonan violento of iregular cual a tuma luga entre 2014 y 2018: Maria Elena Uzcategui, Carmen Alicia Gutierrez Acevedo, Carmen Briones Donoso, Angelis Quiroz Gutierrez, Ninoska Josefina Bolívar, Stefanny Salazar, Diannet Milagros Blanco, Brigitte Herrada, Maria Angelina Salcedo Torres, Nazareth Vasquez, Virgen Liliana Quintanillo, Erika Palacios Alfonzo, Melanye Alvarez Castro, Geraldin Chacon, Marianyelis Sanchez Delgado, Gregory Hinds Rodriguez, Juan Pablo Giraldo, Juan Pedro Lares, Fermin Cocchioni, Diego Gomez, Ender Gonzalez, Dylan Canache.

Daniel Ceballos, ex alcalde di San Cristobal pa e partido Voluntad Popular. El a wordo deteni na 2014 pa un orden di e Tribunal Supremo di Husticia cu tabata duna ordo na e tur e alcaldenan pa no laga e protestanan contra di e presidente Nicolas Maduro. Aunke el a gana su caso, toch el a wordo deteni un biaha mas y hiba Helicoide sin un proceso hudicial nobo.

Gral. Angel Vivas: Deteni den su residencia di dia 7 di april 2017, despues di un invasion di parti di Sebin. El a ricibi golpinan cu a fractura su columna, el a perde su oido y bista parcial un banda di wowo. E ta wordo acusa di delitonan contra di e Forsanan Arma, ya cu riba rednan social e tabata haci un yamada na e soldaatnan pa rebeldia contra di e regimen.

Presonan politico di 2002, 2013, 2014 y 2017 lo wordo beneficia.

Un rato despues , e minister di Comunicacion y Informacion, Jorge Rodriquez, a pidi pa esaki ta un ehempel pa un Republica pacifico.

E medida ta beneficia un grupo di presonan politico cu a participa den accionnan di 2002, 2013, 2014 y 2017.

E medida a wordo ehecuta pa e Poder Hudicial y Ministerio Publico riba peticion di e Asamblea Constituyente.

Fuente: NTN24

