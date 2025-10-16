Internacional: Presidente Venezolano Nicolas Maduro diaranson a reitera despues di e anuncio di Trump cu su pais no kier ” un guera den caribe ni den Zuid America”, un mensahe cu e ta pensa di plama p’e publico Mericano pa asina e “berdad” tocante e nacion Bolivariano ta conoci y e intento di e guera Mericano contra dje wordo para.

Segun Maduro: Actualmente Washington ta realisando accionnan militar y bombardeonan den awanan cerca di teritorio Venezolano bou di e pretexto sin base ni prueba, di combati cartelnan di droga. Caracas a cualifica e accionnan aki como “agresion” y a cuestiona e motibonan di e operacion.

Presidente Venezolano Nicolas Maduro ta sostene cu su pais ta victima di “un guera multifacetico” orkestra pa Merca. El a ripiti cu e estado Venezolano ta wordo someti na “agresion arma pa impone cambio di regimen” dor di un gobierno “marioneta”, buscando pa “horta su crudo, gas, oro, y tur su recursonan natural.”