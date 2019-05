Madrina y Padrino pa Bautismo lo haya un les di preparacion

Pastor Jairo Maduro ta splica tocante madrina y padrino pa bautismo. Actualmente parokia di Sta Cruz ta duna 1 les di preparacion pa bautismo. Iglesia Catolico ta batisa mucha chikito y tin posibilidad di batisa na grandi tambe. E les ta trata e responsabilidad cu madrina, padrino y mayornan ta asumi na momento di bautismo. Esaki ta tuma lugar semper riba e diabierna prome cu e diadomingo di bautismo.

Rekisitonan :

• Na prome lugar e mayornan tin cu trece un papel di Censo di e yiu of e trouwboek, ta haya un fecha cu parokia ta pone paso no por scoge fecha y ta batisa den grupo.

• Parokia ta sugeri na e mayornan pa e madrina y padrino tin un bida cristian activo, un bida spiritual.

• E madrina y padrino mester tin 16 aña bay ariba y nan tin cu trece nan certificado of comprobante di confirmacion. Sino por solicita e certificado na e parokia cu a confirma.

• E madrina of e padrino mester por a batisa, ricibi y confirma.

• Den caso cu e madrina of e padrino no ta confirma e ta para como testigo y no como madrina of padrino.

Comments

comments