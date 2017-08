Made in Aruba TV Show tur diaranson atrabes di Tele Aruba

Made in Aruba TV Show ta un serie di 8 programa cada uno basa ariba un producto nacional. E programa aki ta ser presenta Layhing de Kort -Yee y lo ta di un duracion di 15 min. Made in Aruba TV show lo pasa tur diaranson anochi, pa 7 or y 15 atrabes di Tele Aruba, canal 13.

Meta di e programa ta pa conscientisa consumidornan pa cumpra nos productonan local. Hopi biaha nos no sa cual ta nos productonan produci aki mes na Aruba y den e cuadro aki Made in Aruba TV show ta sirbi como un bentana pa promove nos productonan local. Tambe Made in Aruba TV Show kier encurasha entrepreneurship local y stimula nos hendenan pa drenta e mundo di comercio. Un programa informativo ariba tur aspecto di produccion local.

E prome edicion di Made in Aruba TV Show lo ta diaranson, 9 di Augustus pa 7 or y 15 di anochi y ta wordo patrocina pa AIB Bank y tambe Setar NV. E programa lo wordo subi (uploaded) tambe riba Youtube y Facebook.