Maclon Arrindell Vice President (SNBA): Desde cu a mira mapa y a studia e proyecto mira algo hopi bon den e proyecto

San Nicolas Business Association (SNBA) a reuni cu Three Rivers Real Estate pa dialoga tocante e desaroyo hotelero na San Nicolas. Vice Presidente di SNBA sr. Maclon Arrindell a splica cu den pasadp a sinta cu Minister Otmar Oduer pa trata e tema menciona y a base di algun mapa, a studia e proyecto y a mira algo hopi bon den e proyecto pasobra esaki ta e prome proyecto den su grandura pa area, y pa cual sigur ta bale la pena desaroya.

Comunidad mester realisa cu tin diferente otro aspecto banda di e construccion di e hotel. Mester pensa riba e infrastructura den downtown San Nicolas, habitantenan di San Nicolas cu ta traha pabou etc. cu aworaki nan lo tin e escogencia di traha mas cerca di cas entre otro. A traves di E presentacion cu a ricibi di e desaroyaornan di e hotel, por a mira exactamente e layout di proyecto cual no ta bay stroba e accesibilidad di Baby beach, sino e lo ta den cercania. Pa loke ta e ponencianan di cu e area lo ta ‘crowded’, tin e plan di restructura Baby Beach cu lo duna mas espacio. Ademas tin un pida beach Pariba, yama: “Happy Beach” cual tambe mester wordo ‘upgraded’. Banda di esaki tin Rodgers Beach tambe cu ta den cercania. Di e forma aki ta mira un costa di Aruba na Sero Colorado hopi grandi. Pues na nos opinion, lo tin luga pa tur hende, sr. Arrindell a declara.

Den Mainstret San Nicolas tin diferente tienda, etre esakinan tin varios establecimento cera cu mester busca manera pa stimula doñonan y empresarionan pa habrinan. E ta conoci cu aunke bo tin un all-inclusive resort, turistanan kier sali come pafo di hotel y na San Nicolas tin hopi oportunidad di restaurant y snack bar!

Ya a inicia cu un proyecto pa comunica cu e comerciante pa nan upgrade nan tienda. Tin tiendanan basta bon, pero nos tur sa cu tambe tin tienda cu mester upgrade. SNBA tin un programa cu e meta ta pa cuminsa desde e luna aki caba, cuminca mas cu comerciantenan pa haci e trabounan aki pa drecha nan tienda. Pasobra esaki lo ta na beneficio di nan mes y guestnan cu lo bin Aruba pronto.

