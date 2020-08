Machinenan di pago na Airport no lo accepta placa cash mas desde 17 di Augustus 2020

Desde 17 di Augustus, 2020, pago di cobransa na Aruba Airport Authority N.V. (AAA) lo ta posibel solamente cu tarhetanan di debito, tarhetanan di credito y transferencia bancario. Esaki ta inclui pago di cobransa di parkeo di e fecha ei na e machinenan di pago publico cu ta situa den e area di yegada di aeropuerto. Pago di parkeo, pago di autonan cu mester a tow y pago di ticketnan perdi por wordo paga solamente cu tarhetanan di debito of credito di Visa, Mastercard of Discover. Mester menciona cu e cobransa di taxista, cobransa di esnan cu tin tarheta di parkeo y tur otro cobransa por wordo paga via transferencia bancario of deposito directo na banco.

E esfuersonan pa bai completamente “cashless” a haci cu tur machine di pago na AAA awo tin machine di tarheta debito/credito y no lo accepta placa of moneda cash. Ora di bai Aeropuerto mester corda cu pago lo ta posibel solamente cu tarheta di credito of debito. E hefboom na entrada di e area di parkeo publico lo wordo sera un bek desde Augustus 17, 2020 y no lo wordo habri manualmente pa bishitantenan cu no tin tarheta di debito/credito cu nan pa por paga e cobransa di parkeo. E mesun cos ta aplicabel pa si en caso a tow bo auto. Asina ta, ora di bishita aeropuerto pa busca famia of ammistadnan, mester corda cu desde 17 di Augustus, 2020 bo mester tin bo tarheta di debito of credito cu bo.

Comments

comments