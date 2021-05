MA DIDI traha na Aruba cu un special pa dia di mama

Soña “ Drumi, Soña y conkista e dia di mañan”

Cu bahada di solo, nos ta cuminsa na yama e dia ayo deseando tambe pa laga e

cansancio y stress di un dia pisa atras.

Soña a wordo traha specialmente pa uza anochi como aroma terapia y tambe pa hunta

y massage na areanan di curpa afecta.

Soña ta un combinacion di azetanan unda cu e aromanan di citrus manera sweet

orange y pink grapefruit ta mezcla cu tono floral di Lavendel, Jasmin, Lelie y cu un toke

di sage pa duna Soña un tono distinto.

E aroma di citrus combina cu tokenan exotico floral ta caracterisa e roller ‘Soña’

1.Con bo ta uza e roller Soña como Aroma terapia

Pa dolor di cabes, cansancio, ansiedad, tension muscular y yuda alivia insomnia.

• Ta wordo uza anochi ora bo ta cla pa bai drumi

• Despues di un baño refrescante

• Hunta patras di bo oreanan, nek, na bo polsnan y inhala e aroma diferente biaha. Aplica solamente anochi.

2.Con bo ta uza e roller Soña como massage oil

• Aplica e azeta y massage na e area(nan) di curpa afecta.

• Hunta patras di bo oreanan, nek, na bo polsnan y inhala e aroma diferente biaha.

Aplica solamente anochi.

Soña su aroma ta encurasha e mente y curpa pa laga los di e dia di trabao, pa sinti

relaha y calmo.

E azetanan aki ta conoci pa tin e beneficionan anti-inflamatorio, y tambe tin efecto

positivo riba partinan cu ta retene vocht.

Pa yuda alivia krampnan di menstruacion, menopausa, dolornan muscular y artritis.

Prijs y kico ta inclui den e set?

Ma Didi su set ta inclui 2 producto:

• 1 roller Ma Didi-Soña

Como aprecio pa tur e mamanan Ma Didi tin un prijs special pa dia di

Mama. E set aki ta obtenibel pa solamente Awg. 30,- pa un periodo limita.

(balor di set ta AWG. 35,-)

Cantidad ta limita.

Tur set ta bin bunita paketa pa duna como regalo.

• 1 potchi Ma Didi Herbal Ointment

Pa reservacion por yama of manda un WhatsApp na 699-2526. Tambe por manda reservacion via Ma Didi su pagina di Facebook. (Ma Didi Aruba) Entrante 3 di mei te cu 8 di mei 2021 por pasa busca e set(nan). Nos lo confirma e fecha cu bo persona pa curbside pick up (Set lo wordo entrega te na auto). E servicio di delivery ta keda exclusivamente pa clientenan fiho 60+.

Informacion cortico di roller Soña y Ma Didi Herbal

Ointment

Roller Ma Didi-Soña

Ma Didi su roller Soña ta un combinacion di azetanan natural manera: pink grapefruit, sweet orange, Bulgarian lavendel, sage y sweet almond.

E combinacion di azetanan menciona ta conoci pa yuda alivia: insomnia, reduci tension, ansiedad y inflamacion.

Aplica na area(nan) afecta pa trece alivio.

Potchi Ma Didi Herbal Ointment.

Ma Didi su Herbal Ointment ta contene azetanan natural manera: eucalyptus, pepermunt y lavendel.

Ta hunt’e pa malestar di curpa pa trece alivio pa sintomanan di; griep, dolor muscular, stress, dolor di rudia, lomba etc.

2

Comments

comments