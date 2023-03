Kralendijk Boneiro: M21 i Demokrat a kaba di firma un akuerdo di kooperashon di frakshon. E dos partidonan ta topa otro riba diferente punto pa gobernashon i ta dispuesto pa kolabora ku otro pa fiha un fundeshi solidó. E kambio ku Boneiru a indika durante elekshon di 15 di mart ultimo ta opvio, i huntu M21 i Demokrat por medio di e akuerdo ta dispuesto pa traha pa Boneiru.

Segun Clark, lider politiko di Demokrat “nos mester laga interes personal i politiko un banda, i pone nos pueblo na prome luga. Boneiru a bisa kla i raspa ku ta Demokrat nan ke, i no por ninga nan esaki. Mester respeta Demokrasia! Huntu ku nos kolega ku tabata ku nos den oposishon nos ta kla pa pone nos hendenan i nesesidat na prome luga!”

“M21 a bisa for di un prinsipio ku Boneiru meresé algu diferente, resultado di elekshon ta mustra ku nos Bonerianonan no ta satisfecho i pa e motibu aki nos ta dispuesto i habri pa sostené Demokrat durante un posibel koalishon. M21 ta mira hopi puntonan similar ku Demokrat. Laga nos duna espasio i respeta resultado, i ta e diferensia dor di empodera i sostene e eskoho di nos pueblo”, segun Daisy Coffie lider politiko M21.