M.Vrolijk di 58 aña localisa sin bida den lama na Boca Mahos

Diadomingo den careda di 11’or mainta central di polis a keda informa cu tin un curpa ta drief na e costa banda di Boca Mahos. Autoridad na tera no por a haci mucho debi cu e curpa ta 30 pa 40 meter leu for di tera. Maske unidadnan di ambulance y brandweer tabata presente paso a kere na prome instante e curpa ta na canto.

E boto di kustwacht hunto cu di maritiem a logra yega cerca y e super rhib di maritiem a yega cerca te na e curpa y sake for di awa. Na waf famia a confirma cu e curpa sin bida ta di e señora Mareline Vrolijk naci na merca 5 di September 1959.

Mientras den oranan di mainta famia a pone anuncio riba media social cu e señora a sali for di cas 6 or di mainta den area di Ayo y no sa di su paradero mas, esaki ta indica cu e señora a benta su curpa den lama pa pone fin na su bida. Palabra di profundo condolencia na e famia y paz na su restonan.