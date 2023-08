Manera tur fundacion, Luna Foundation tambe ta busca formanan diferente pa por yega na fondo pa sigui cu nos trabounan. E kalender a wordo inspira riba kalendernan internacional unda cu nos a busca diferente cabayero cu ta kere den e causa cu Luna Foundation ta para p’e, entre nan tambe algun di nos boluntarionan cu ta traha duro pa nos cachonan haya e trato y cuido cu nan merece. E idea di e kalender ta pa enfoca riba e historia di cada un di e cachonan cu bo ta wak den e kalender. Cada luna nos a enfoca riba un cacho y con nan bida tabata te na e momento cu nan a bin biba na e fundacion:

Januari: Kai & Jos Westerop. Kai a wordo maltrata cu un machete y a yega Luna tur gekap. Jos ta

professional kitesurfer.

Februari: Ezra & Egbert Leest. Ezra a wordo haya den Santa Cruz, tur na sarna y unda cu su doñonan a lague atras pa su cuenta den mondi. Egbert ta un biker y IT-er.

Maart: Desi & Robbie Lioe-A-Tjam. Doñonan di Desi a mar’e den solo cayente pafo di e fundacion y lague atras mientras cu e tabata na estado. Desi a perde tur su babynan. Robbie ta handyman na un scol basico y ta stima bestia.

April: Monique & Egmond Molina. Monique su doño no por a cuid’e mas y Luna a take care di dje y su babynan. Egmond a kibra tres record mundial den Guinnes Book of World Records.

Mei: Puppies & Jacco & Victor Vroegop. Tur dia Luna ta haya cantidad di puppies cu mester busca un destino pa nan pa nan no muri dehidrata y yen di hamber riba caya. Jacco ta director di hospital di Aruba y Victor ta su yiu. Ambos ta stima bestia.

Juni: Cosco & Edwin Jacobs. Cosco su doño a pasa auto riba dje y no por a hib’e dokter pa tratemento y asina Cosco a perde un pia. Prome nan kier a pon’e cacho drumi pero Luna Foundation a take care di dje y awe Cosco ta un cacho feliz cu tres pia. Edwin ta director di un instancia gubenamental y ta gusta haci deporte y ta stima bestia.

Juli: Puppy & G-Qion Ridderstap. E puppy aki a wordo haya tira den un caha den mondi caminda hende a lague atras pa e muri. G-Qion ta un hoben cu ta boluntario di Luna y ta bin tur siman p’asina cuida e cachonan. Mester cuminsa di jong pa siña nos hobennan stima bestia.

Augustus: Dos puppy & Jani Croes. Luna tin hopi puppies cu ta busca un hogar pa dunanan amor y atencion. Jani Croes ta un architect y artista y ta e diseñador di un escultura conoci riba nos isla.

September: Django & Dalton Conijn. Par di cunukero a haya Django mitar morto tira den mondi y a hib’e Luna Foundation. Di un cacho brabo cu miedo di hende, awe Django ta un cacho salud y feliz y asta tin un chick cu yama Charlotte ta biba cune den su haula. Tur dos ta warda pa topa un famia cu kier adopta nan. Dalton ta un hoben cu ta dedica su tempo y pasion tambe como voluntario na Luna Foundation.

Oktober: Santos & Picho Ho Sing Loi Jr. Algun mucha di scol a rescata Santos for di riba caya y a trece na e fundacion. Picho ta un boluntario di Luna Foundation.

November: Olive & Glenn Rock. Olive a bin for di e Centro di Control di Cacho unda cu hendenan a lague atras flaco y pata pata di carpata y purga. Awe e ta full saludabel y ta warda riba un persona cu kier dun’e amor y dedicacion. Glenn ta un professional den ramo di Safety & Security.

December: Puppies & Jose Isebia. Mas puppies cu ta wordo laga atras riba caya pa nan muri. Luna ta yuda pa haya un doño pa nan haya un cas sea na Aruba of den exterior. Jose ta un boluntario di Luna Foundation.

Pakico un Birthday Calendar

Un Birthday Calendar of ‘Verjaardagskalender’ ta enberdad un concepto di kalender diferente unda cu ta enfoca riba e luna y e dia. E kalender no ta mara na e aña y asina pues e kalender no ta caduca ora cambio di aña yega. Bo ta yena e cumpleaño di bo ser keri riba e fecha y tur aña e kalender lo recordabo e fecha di cumpleaño. E kalender ta un collector’s item di Luna Foundation y ta e prome den un serie di collector’s items cu nos lo lo produci pa asina por sigui recauda fondo. Y si bo ta puntra bo mes pakico hende homber so? Esaki ta paso nos tin diferente sorpresa na caminda e aña nos dilanti. E kalender aki ta simplemente e comienso!

Pakico mester reserva e kalender?

Luna Foundation ta un fundacion y e meta ta pa nos recauda fondo. Ta imprimi e kalender segun e cantidad di pedida. Mas boso reserva, mas fondo nos lo por recauda y e imprenta ta sali nos asina na un miho prijs cu si keda print den cantidad chikito. Nos a imprimi un cierto cantidad awo cu ya caba ta practicamente sold out (!) y cu boso reservacion nos por print mas y asina recauda mas fondo pa nos por sigui informa y educa comunidad y duna e cachonan un di dos chens den bida.

Por reserva e kalender via Luna Foundation su facebook page. Por yama of whatsapp Lelicia na 5929339 y Mirugia na 5931039 y nan lo percura pa bo haya bo kalender den bo man.

Donacion

Si tin hende of instania cu ta desea di haci un donacion na Luna Foundation y ta desea di haci esaki por medio di cumpra un cantidad di kalender, esaki semper ta posibel y por tuma contacto cu e fundacion pa haci nan pedido.