Luna di October ta bon pa para keto un rato y reflecciona ariba e importancia pa realisa bo mamografia

Luna di October ta e luna caminda internacionalmente ta conscientisa mundo henter ariba e malesa di cancer di pecho.

Estadistica na Aruba realisa ta indica cu e edad promedio na aruba di hende muhe diagnostica cu cancer di pecho ta 59 aña. Na paisnan den latino America mescos cu otro paisnan rond di mundo e ‘Gold standard’ pa methodo di deteccion di cancer di pecho ta “mamografia”. Aunke cu Saminacion Personal di Pecho ta importante pa haci pa si acaso bo ta sinti iregularidad, expertonan riba e tema aki ta coincidi cu ‘Saminacion Personal di Pecho’ (breast self-examination) no ta suficiente. Pa motibo aki, ta motiva hende muhe na Aruba riba 45 aña pa realisa mamografia cada 2 aña.

Cancer di pecho serca hende homber

Menos di 1% di tur tipo di cancer di pecho ta desaroya den hende homber, esaki ta nifica cu na Aruba tambe tin e posibilidad pa hende homber wordo diagnostica cu cancer di pecho.

Mamografia

Uso di mamografia a cuminsa desde decada di 1960 cu e meta pa detecta cancer di pecho prome cu e ta clinicamente evidente, den un stadio trempan, mas chikito pa asina mehora e pronostico y e sobrevivencia di e pashentnan cu tin e tipo di cancer aki, algo cu ta mas dificil cu ultra sonido. Ta conoci cu diferente cambionan y estudionan a tuma y ta tumando luga pa mehora e methodo di deteccion, por ehempel a reduci e cantidad di rayo emiti atraves di un mamografia. Ta busca methodonan pa baha e presion di mamografia, manteniendo e calidad. Hasta con pa mehora e tecnica di ultra sonido, con pa realisa esaki di un forma mas independiente di e profesional cu ta realise, pa e ta reproducibel y igual pa asina por wordo considera manera un forma di screening. Mamografia ta e ‘gold standard’ pa deteccion di cancer di pecho. Ta importante pa menciona cu esaki ta e methodo tambe cu lo keda wordo usa teniendo cuenta naturalmente cu technologianan nobo manera ultra sonido.

Stichting BOB Aruba

Desde october 2012 Stichting BOB Aruba a wordo funda cu meta pa crea un programa structura pa detecta cancer di pecho na tempo, pa asina percura pa un miho calidad di bida di nos pashentnan, debi cu nos hendenan no tabata screen na tempo, y tabata busca cuido medico ora e cancer a avansa y tabata laat. Stichting BOB Aruba ta realisa screening na persona entre 45-75 aña, e screening aki ta wordo realisa cada 2 aña. E rango di edad y repeticion di screen ta basa riba datonan di Aruba mes (2010), unda diferente instancia gubernamental y no gubernamental a forma parti. Stichting BOB Aruba ta semper pendiente di cambionan, actualisacionan di detection riba cancer di pecho rond di mundo cu ta scientificamente comproba.E cantidad di hende muhe cu ta realisa screening na Aruba no ta halto, nos tin mas di 22.000 hende muhe den edad di 45-75 aña, unda casi 40% so a realisa mamografia e aña aki.

Minister Dangui Oduber ta conseha pa tur hende muhe y hende homber di tur edad cu sinti of ripara algun abnormalidad na pecho, pa acudi serca nan dokter di cas. E dokter di cas lo realisa un examen fisico (clinico) unda abase di locual dokter detecta lo determina si mester realisa un ultra sonido, mamografia etc. Na hende muhe entre 45-75 aña, tene bo salud na prome luga, realisa bo mamografia serca stichting BOB Aruba cada 2 aña. Screening na tempo, ta e unico manera cu nos por salba bida.

