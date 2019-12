Luna di November tabata un luna di logro grandi pa APA

Aruba Ports Authority (APA) ta sigui traha riba e vision pa trece variacion di barconan crucero na Aruba. Den e luna di November haf di APA a ricibi nada menos cu cuatro crucero cu a yega Aruba pa prome biaha. Ta trata aki di e barconan crucero haciendo nan “first call” na Aruba, MSC Meraviglia ( MSC Cruises); Norwegian Bliss (Norwegian Cruise Line); Mein Schiff 2 (TUI Cruises) y Celebrity Edge (Celebrity Cruises). Hunto e barconan aki a trece mas cu 13 mil bishitante adicional pa Aruba. Yegada di 4 barco crucero nobo den un solo luna, cual ta resultado di e trabou intenso cu e team di APA a bin ta haciendo den estrecho colaboracion cu su business partnernan. APA ta sumamente contento di e logronan aki, ya cu entre nan tin barconan crucero cu ta relativamente nobo riba mercado cu ta mas grandi y moderno. Un di esnan cu a haci su prome “call” y cu a hala atencion tabata MSC Meraviglia. Meraviglia ta un barco hopi moderno y a yega Aruba cu mas di 4 mil pasahero y 1613 miembro di tripulacion.

E ta entre e dies (10) barconan crucero mas pisa di mundo cu su peso 171.598 gross tonnage (GT), mientras cu e tin un largura di 315meter. Tempo cu Meraviglia a keda inaugura na Juni, 2017, e tabata e di seis barco crucero mas grandi na mundo. E ta un honor cu a logra inclui Aruba den e ruta Caribense di e crucero moderno aki, cu na su yegada na Aruba a hala hopi atencion debi na su diseño moderno. Norwegian Bliss cu ta registra na Bahamas, ta otro di e barconan crucero cu APA a yama bon-bini pa prome biaha den luna di November, despues cu temporada di crucero a caba di habri. E crucero a yega Aruba pa prome biaha dia 17 di November cu mas di 3400 pasahero, kendenan tabata riba un biahe basta largo cu a sali for di Los Angeles dia 3 di November ultimo y a pasa e ruta di Mexico, Guatemala, Colombia, Panama, Aruba y despues a sigui pa Corsow, Sint Maarten y a finalisa e biahe na New York. Un biahe unico, y den cual Aruba tabata un di e “port of call”.

Esaki APA a logra participando y atendiendo e diferente conferencianan unda ta reuni cu partnernan strategico. E barco crucero aki ta uno relativamente nobo y moderno, cu a drenta den servicio na April, 2018, specialmente diseña pa biahenan den vecindario di Alaska. Un di e otro cruceronan nobo cu a yega Aruba den luna di November tambe tabata Mein Schiff 2. El a yega dia 20 di November for di Boneiro, isla ruman, cu casi 3 mil pasahero. Mein Schiff 2 a pasa puertonan manera Boneiro, Corsow, Greneda, St. Lucia, Dominica, Antigua, Barbados, y Martinique. Un combinacion di islanan cu tradicion Ingles, Frances y Hulandes. MS Mein Schiff 2 a trece 2837 pasahero cu sigur ta un contribucion na economia di Aruba. Pa finalisa e luna cu broche di oro, a yega Aruba dia 21 di November ultimo e barco crucero, Celebrity Edge, di Celebrity Cruises cu tin apenas un aña nabegando desde su inauguracion.

Aruba por ta orguyoso di ricibi e crucero aki cu ta e principal barco di Edge Class di e flota aki yta esun di mas grandi den Gross Tonnage (130,818), di Celebrity Cruises. Celebrity Edge a yega Aruba, procedente for di Boneiro, cu 2832 bishitante, kendenan por a disfutra di e atraccionnan rond Aruba, bay beach of simplemente cana den caya principal di Aruba, disfrutando di e variacion amplio di gastronomia cu e isla tin di ofrece. APA a bin ta trahando pa mehora infrastructura di haf pa por acomoda barconan moderno, ya cu esakinan ta sigui crece den capacidad y tamaño. Asina por corda e inversion cu APA a haci den maintenance dredging den full e kanaal di haf pa permiti barconan mas grandi drenta y sali na un manera mas safe den e haf di Aruba. Pero tambe a instala bolders cu capacidad mas pisa pa mara barconan mas grandi di loke Aruba a bin ta ricibiendo ultimo añanan. Tambe a cumpra fenders nan nobo cu lo wordo instala dentro di poco. Inversionnan cu awe ta duna nan resultado cu hopi mas turista crucero yegando nos isla.

Durante yegada di cada un di e barconan aki tabatin un ceremonia abordo unda tabata presente gerencia di APA, funcionarionan di Aduana, Inmigracion (cu ta traha estrechamente cu e barconan pa procesa yegada y salida di cada pasahero) y demas stakeholder. A intercambia di recuerdo unda cu cada capitan a ricibi for di ATA un cuadra cu pintura tipico di Aruba y for di APA y demas partnernan un plakaat di recuerdo y mientras cu tur di Aruba a ricibi un plakaat di recuerdo pa e prome bishita for di e capitan.

APA su Managing Director/CEO, Sr. Marc Figaroa ta sumamente orguyoso di e first call nan aki: “E ta un satisfacion grandi pa mira con e industria crucero ta sigui desaroya na Aruba, unda cu e bon colaboracion entre APA, ATA y Ministerio di Turismo ta duna su fruto. Sin lubida turnos empleadonan di APA, cu ta duna tur di nan parti pa brinda e mihor servicio na e liñanan crucero y e pasaheronan.” E plannan di APA pa futuro ta grandi, trahando intensamente conhuntamente cu nos business

partnersnan pa atrae barconan crucero mas moderno y mas grandi, asina sigui aporta na nos economia. Pa por logra esaki y sigui mehora nos destinacion Aruba y e haf di Aruba lo sigui proximamente cu embeyecemento di henter e area rond di haf di Oranjestad cual ta e projecto Port City.

Comments

comments