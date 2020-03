Luna di maart ta celebra World Wildlife Day

Directie Natuur en Milieu ta uni na celebracion di World Wildlife Day (Dia di bestia y mata salvahe) proclama pa Nacionnan Uni cu tur ta recorda y celebra e dia aki durante luna di maart.

Anteriormente ta pone enfasis ariba e bunitesa y e celebracion di biodiversidad di e flora y fauna mundial. Pero e aña aki ta celebra cu e tema “Sustaining all life on Earth”, cu e meta pa garantisa sostenibilidad di bida di tur riba nos planeta.

Ta importante pa keda enfoca ariba e especienan cu ta un componente importante pa biodiversidad y nan importancia pa humanidad. Specialmente pa esnan cu ta biba cerca di naturalesa y cu ta depende di dje. Asina nos por compronde e importancia di biodiversidad pa yega na e metanan estableci pa Nacionnan Uni pa un desaroyo sostenibel (Sustainable Development Goals – SDG’s) manera e metanan specifico: #14 (Life Below Water), #15 (Life On Land), #1 (No Poverty) y #12 (Ensure sustainable consumption and production patterns).

Mundo actualmente ta conta cu 7 biyon habitante y e expectativa ta cu na 2060 e populacion lo yega 10 biyon. E ta nos responsabilidad como hende pa medio di nos actividadnan garantisa sobrevivencia di bida di e flora y fauna mundial. Como cu ta nos actividadnan humano ta haci cu un cantidad di especie ta bay den extincion.

E bestianan y matanan, como tambe micro-organismonan ta hunga un rol vital pa mantene e balans riba e planeta. Nacionnan Uni a publica cu desde 1970 humanidad a contribui na elimina 60% di e cantidad di bestia.

Humanidad y su “necesidadnan” a destrui 60% di nos naturalesa original door di kapmento di mata y rosamento di tereno na gran escala.

Humanidad a destrui 33% di nos rifnan di coral cual ta e ecosistema di mas diverso na mundo.

Humanidad ta cabando cu e habilidad natural di naturalesa pa provee nos cu e oxigeno cu nos mester. Polucion mundial ta afectando nos aire, afectando nos cuminda, nos awa, y clima. E ultimo aki ta un realidad y un cos ta sigur, cu mas conscientisacion, humanidad tin mas informacion pa comparti y asina haci cambionan necesario. Nos tur tin e capacidad pa informa un otro y nos tur por haci algo. Aki ta sigui un lista di algun cos cu nos por haci:

Haci uzo di productonan local y consumi fruta y berdura cu ta den temporada y cu ta den region. Como cu na Aruba nos no ta produci mucho fruta y berdura, nos tin algun dificultad pa realisa esaki. Pero si nos por planta mas mata. Escoge cuminda cu tin menos empake y evita plastic di un solo uzo.

Na Aruba nos ley cu ta prohibi esaki ta drenta na vigor entrante juli 2020. Pero por cuminsa haci cambio di awor caba. Cana of core bicicleta pa e lugarnan cercano of pa recrea. Uza coriente mas consciente y conserva mas, uza pesticidanan na un manera mas natural, composta resto di cuminda organico. Cumpra solamente locual bo mester y no dimas. No cumpra producto ilegal of traha di bestia.

E tema di e aña aki ta pa bira parti di ‘biodiversity super year’, cual kiermen cu mayoria evento mundial di Nacionnan Uni lo pone enfoke ariba biodiversidad como e topico central riba e agenda 2020 di e metanan pa desaroyo sostenibel. Directie Natuur en Milieu ta alinea mas tanto posibel na e metanan. Tambe lo por wak esaki refleha den locual nos ta publica den transcurso di e aña.

