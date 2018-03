Luna dedica pa nos trahadonan social

E luna di maart, ta specialmente dedica, mundialmente na trahado nan social. Miho conoci como “Social Work Month” y e dia dedica pa celebra esaki ta dia 20 di maart. Cada aña ta pone atencion na un tema pa e luna di trahado social. E tema di e aña aki ta “Promove comunidad y medio ambiente sostenibel”. Cada pais cu ta desea di forma parti di e celebracion ta adapta nan mes na e tema segun nan comunidad pa asina crea actividad of charla cu tin conexion na e tema. Riba diaranson 21 di maart 2018, e facultad di arte y ciencia na Universidad di Aruba su programa “Social Work and Development” conhuntamente cu Departamento di Asunto nan Social a organisa un evento. E meta di e evento tabata pa honra e dia di trahado social, nos trahado nan social actualmente, nos futuro trahado nan social y e trahado nan social cu a baha cu pension. Durante e evento lo tin diferente charla cu lo brinda extra atencion na cuido propio, colegialidad y amabilidad entre trahadonan social na Aruba. Minister di Educacion, Ciencia y Desaroyo sostenibel, mr. Rudy Lampe tabata t’ey presente hunto cu trahado nan social na Aruba y studiante nan di e programa “Social Work and Development”. Como studiante di “Social Work and Development” den mi di dos aña, mi persona, Mariana da Silva, a wordo acerca door di Sacha Geerman, di Departamento di Asunto nan Social, pa presenta na e evento mi experiencia como studiante den e programa di “Social Work and Development” y con mi ta conecta e experiencia aki cu e werkveld. E programa “Social Work and Development” na Universidad di Aruba ta un “full-time study” di cuatro aña duna na Ingles pero tin curso di Hulandes y Papiamento pa amplia e conocemento di e diferente lenguahe nan cu ta presenta den nos comunidad. Durante e cuatro aña nan aki, studiante nan ta haci trabou boluntario, siña y adkiri habilidad nan con pa ofrece servicio na nos comunidad den tres area cu ta micro, mezzo y macro y crece como persona. Durante e programa hopi enfoca ta wordo poni riba desaroyo propio. E meta di esaki ta pa por crea futuro trahado nan social cu un “thick skin” pa por brinda e miho servicio pa e participante nan. Un di e experencia cu mi tin cu e programa ta cu como un studiante di “Social work and Developmen” y un boluntario na Heart-Centered Leadership Foundation, mi a asisti un conferencia na New York tocante e 17 Sustainable Development Goals di United Nations cu Aruba a adopta, y mi persona a crea un pasion grandi pa e tema aki. E conexion cu mi ta haci entre e programa “Social Work and Development” cu e 17 Sustainable Development Goals ta cu un trahado social ta trata hopi cu e topico nan presenta cu e 17 Sustainable Development goals diariamente y asina e programa ta guia mi y siña mi e habilidad nan cu mi lo uza den futuro pa contribui na mi pasion di por yuda Aruba logra cumpli cu e 17 Sustainable Development Goals pa por crea un comunidad y medio ambiente sostenibel. Pa clausura.

