‘Luna activo’ na caminda

Desde 6 di april 2012 Aruba, conhuntamente cu diferente pais den region, ta celebra anualmente Dia Mundial di Actividad Fisico. Lema pa 2021 ta ‘Actividad Fisico, un tiki ta bal hopi!’.

Den cuadro di e fecha aki Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) hunto cu Fundacion Movemiento ta Bida ta bay promove actividad fisico durante henter luna di april. P’esey nos ta proclama april como ‘Luna activo’. Conhuntamente cu Plataforma Promocion di Salud, cu ta consisti di representante di AZV, DVG, dokter di cas, FADA, Hospital, IBiSA, SVb y WGK, kier conscientisa e poblacion cu por baha e riesgo pa haya complicacion severo di COVID-19 door di hiba un bida mas activo. Actividad fisico ta yuda tambe pa baha riesgo pa haya obesidad y otro malesa cronico manera presion halto y diabetes tipo 2. Bo tabata sa cu actividad fisico ta hopi bon pa bo salud mental y ta yuda bo baha stress tambe?

Aunke movecion den grupo ta limita door di e medidanan di COVID-19, esey no ta kita cu por haci diferente actividad na cas mes of den cura. Riba e medianan social tin diferente video di ehercicio cu por haci na cas sin mester di uza ekipo grandi, caro of complica. Palabra cu un amiga y/of grupo pa haci un ‘exercise’ of ‘active’ zoom of google meeting. E opcionnan ta hopi!

Manda bo grabacion of potret haciendo actividad fisico pa [email protected] Potret of video por wordo publica riba e Facebook di IBiSA y Fundacion Movemiento ta Bida.

Participa cu nos den e ‘luna activo’ y probecha di e multiple beneficio cu actividad fisico tin pa bo!

