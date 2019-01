Dia 23 di januari proximo, na varios pais rond mundo lo tin manifestacionann, protestanan tumando luga, ya cu e ta e fecha ariba cual e dictadura di Marcos Perez Jimenez a cay. Aki na Aruba tambe lo mester a tuma luga un manifestacion di tal indole, pero esaki no a cay den bon tera, mirando cu e lo mester a tuma luga den curason di nos area turistico. Pa esaki a combersa cu e organisador di e evento aki, Sr. Luis Zarraga, pa asina haya sa, kico tabata e intencion di e evento aki y pakico presicamente na Paseo Herencia, cu ta situa net den curason di nos area turistico.

Sr. Zarraga a cuminsa na bisa cu tabata tin un mal interpretacion. E flyer cu a sali inicialmente tabata bisa cu lo tabata tin un manifestacion cultural na Paseo Herencia, cual no tin nada malo cun’e. Pero ora cu nan a wak e poster den un reunion den oranan di mainta cu a sali ultimo, por mira un couplet di e himno nacional. Y ora cu a wak e frase aki, a bisa cu esaki ta bon pa otro paisnan. E dia aki lo tin manifestacionnan na nivel mundial. Pero esun cu mester wordo organisa na Aruba, tabata un expresion cultural. Y ora cu nan a wak e frase, nan bisa cu esak no tabata klop, mirando cu nan poster inicial no tabata tin e frase ey ariba dje.

Segun Sr. Zarraga, un persona mal intenciona, lo a cambia frasenan cu no tabata desde un comienso ariba e poster. Si tin un manifestaicon, cual Sr. Zarraga tin entendi, lo tuma luga ariba Plaza Bolivar. Mester probecha e dia aki, celebrando cu cuarta, maraca y harpa, probechando e dia emblematico manera 23 di januari.

A scoge e fecha 23 di januari ya cu ta e fecha ariba cual ta core cu e dictadura di Marcos Perez Jimenez y tabata kier a celebra e fecha aki, tumando na cuenta e enlace cu Juan Guaido, presidente di Asamblea Nacional, pa celebra y no manifesta. E evento na Paseo Herencia, organisa door di VeneAruba Solidario, a wordo lanta door di Venezolanonan biba na Aruba, cu e obhetivo di yuda muchanan na Venezuela, cu ta pasando hamber, nan ta manda paña, co’i hunga y placa pa yuda cu operacionnan. Nan a yega di organisa un evento na Playa Pabao pa asina recolecta paña y lo necesario pa manda Venezuela.

Sr. Zarraga ta enfatiza cu ariba nan poster original, nunca tabata tin e palabra manifesta, mirando cu esaki por conduci na malcomprondemento. E tabata mas bien un expresion cultural, no tin arma ni nada. E tabata un idea pa reconciliacion.

Pa hopi aña, Venezolanonan tabata biba den confrontacion cu otro. Si nan a haya informacion, cual e no por a wordo confirma. Y tabata tin algun supuesto Chavista, tabata kier a drenta durante e manifestacion cultural, pa asina causa desordo. Venezuela mester reconcilia cu su hendenan.

Pa loke ta e evento, e evento a keda posponi, y no cancela. Pero loke si a haci ta di respeta, y a haya recomendacion cu nan a haya for di Cuerpo Policial, tabata pa no haci’e ariba e dia ey. Na Paseo Herencia a yega di realisa eventonan manera Dia di Independencia di Filipina, Dominicana. E pueblo Venezolano tambe un dia lo celebra e caida di e dictadura na Paseo Herencia, cual nan ta spera lo ta pronto.

Nan lo tene un evento cultural, cu musica crioyo, hunto cu tur otro nacionalidad bibando ariba nos pida baranca, Aruba. Te asina leu, Sr. Luis Zarraga, coordinador di e evento en cuestion.

Comments

comments