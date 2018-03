Luis Fonsi y Residente a briya den entrega di Premio Latino BMI

ENTERTAINMENT

CALIFORNIA, Merca- Dos talento grandi di Puerto Rico manera Luis Fonsi y Residente tabata e dos gran triunfadonan di e di 25 edicion di Premio Latino BMI, cu a wordo celebra diaranson anochi na e Beverly Wilshire Hotel, na Los Angeles.

E responsabel di e fenomeno mundial “Despacito” a bay cu e premio President como reconocimento di su dos decadanan di carera musical, mientras cu e ex vocalista di Calle 13, a ricibi e premio Champion, cu ta wordo entrega pa prome biaha den e di 25 edicion di premionan BMI, como homenahe na su logronan artistico y su trabao filantropico.

E premionan aki ta wordo organisa pa e entidad di gestion di derechonan di autor, Broadcast Music Inc. (BMI) pa premia e exitonan di e compositornan di musica Latina.

“Ainda mi no sa con mi por a drenta e lista aki ( di e ganadonan di e premio President BMI). Mi ta simplemente honra”, Luis Fonsi a bisa ariba stage, y el a probecha pa gradici su famia, su productornan, y ehecutivonan di e industria musical cu a apoy’e den su binti aƱanan “impresionante” di carera musical.

“Danki na boso tur. Pero mi ingles ta poco malo , asina cu mi lo purba di ta cortico”, Residente a bisa na harimento.

“Ora cu mi ta traha muziek mi ta sinti’e di verdad y pami esey ta lo mas importante”, Rene Perez a bisa, kende a sigura cu pe, “ta un artista honesto” a crucial y cu “tur loke ta afectabo keda plama ariba un papel sin pensa riba cualkier repercusion”.

Residente tambe a corda ariba su sernan keri, ya cu nan a dun’e inspiracion pa haci su trabao humanitario.

