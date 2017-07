Luis Fonsi ta rechasa “Despacito” di Nicolas Maduro

SAN JUAN, Puerto Rico – E cantante Portoriqueño, Luis Fonsi, a rechasa dialuna cu e presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, a versiona su exito musical “Despacito” pa yama hende pa vota den e Constituyente diadomingo awo. E coautora di e tema, Erika Ender, tambe ta rabia pa e situacion, mescos cu Daddy Yankee.

E presidente Venezolano a lansa un version di e hit mundial pa promociona e eleccionnan di su controversial Asamblea Constituyente.

“Nos tin un cancion cu un grupo di creador a haci (…) Nos ta bay mira si e ta pasa e prueba,” Maduro a bisa sonriente, den su programa semanal den e television estatal VTV ora cu el a presenta e “remix” di e maxivo exito musical di e Portoriqueñonan Luis Fonsi y Daddy Yankee.

“Despacito, eherce bo voto na luga di bala y mira cu bo ideanan semper riba paz y calma,” e version di e cancion tabata zona pa haci e proceso constituyente cu ta impulsa e Gobierno mey mey di un crisis generalisa y di protestanan di caya cu a laga mas di 100 morto for di April ultimo.

Dialuna a yega e respuesta di Luis Fonsi, kende a lamenta cu su exito musical a wordo uza pa e regimen Chavista. Riba su rednan social e Portoriqueño a manifesta su descontento.

“Den ningun momento nan a consulta cumi, ni mi a autorisa e uzo of e cambio di letra di Despacito pa finnan politico, mucho menos mey mey di e situacion deplorabel cu un pais cu mi stima asina hopi cu ta #Venezuela, ta biba aden,” e artista a skirbi.

Pero e no tabata e unico cu a rechasa e version musical aki. Erika Ender, e compositora Panameño kende a skirbi e tema, tambe a expresa: “Mira cu un cancion, di cual ami tin co-autoria, ta wordo uza sin permiso pa publicita campañanan vincula na un regimen cu tin descontento y sufriendo na un pais, leu di ta contento, ta indignami y mi NO TA APROBA cu e ta wordo uza,” el a bisa.

