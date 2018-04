Luis Fonsi cu su 40 aña ta na e miho momento di su carrera

ENTERTAINMENT

Luis Fonsi, kende diadomingo ta cumpli 40 aña, ta na e miho momento di su carrera. Esaki ta debi na e fenomeno di Despacito, cual vidoe musical a bira esun mas visto den historia, y pa su exito mundial nobo, Echame la culpa.

Di chikito Luis Alfonso Rodríguez López tabat demostra su famia na Puerto Rico su talentonan artistico bailando y cantando, imitando e grupo Menudo, cu e tempo ey tabata tin e integrantenan manera Ricky Martin y Draco Rosa. Tempo cu e tabata tin mas o menos 10 aña, el a emigra cu su famia pa Merca, concretamente pa Orlando, un di e ciudadnan cu’n poblacion Puertoriqueño na Merca. Eynan el atende Dr. Phillips High School, unda el a forma parti di un banda di musica hunto cu su compañeronan, entre cual tabata tin Joey Fatone, miembro original di e grup N Sync. Esaki tabata e comienso di un carera musical precoz cu a pone cu su 20 aña el a publica su prome produccion, Comenzaré, yena cu temanan romantico, entre cual a destaca Si tú quisieras, Comenzaré, Perdóname, Dime cómo y Me iré. Dos aña despues, Fonsi ta lansa su di dos produccion, Eterno, cu ta habri cu exitoso balada Imagíname sin ti. Cue produccion aki, Fonsi a experimenta cu ritmonan bailabel, sigui pa Eterno, otro di su temanan mas conoci di su carrera. Na 2002, e ta produci Quisiera poder olvidarme de ti, Amor secreto y Te vas. O Me lo dijo el silencio, su prome composicion hunto cu e Panameño Claudia Brant, cu añanan despues a yud’e crea Despacito. Na 2002 Fonsi ta saca e album Fight the feeling, su prome disco graba full na Ingles. E siguiente aña ta sigui Abrazar la vida, cu ta inclui exitonan manera e baladanan ¿Quién te dijo eso?, Abrazar la vida, Por ti podría morir of e tema mas pop Yo. Un di e canticanan di e disco aki, La fuerza de mi corazón, tabata e tema oficial di e pelicula anima Spaño El Cid: La leyenda, canta hunto cu Cristina Valemi. E tempo ey, el a cuminsa un relacion cu e actriz y presentado di television Adamari Lopez, cu na 2005 a wordo diagnostica cu cancer di pecho. Esaki tabata un di e motibonan pa cual Fonsi a cancela e gira di su disco Paso a Paso. Unabes cu Lopez a recupera nan a drenta enlace matrimonial, pero tres aña despues nan ta separa. Na 2008, Fonsi ta lansa e disco Palabras del silencio, cu ta inclui e exitoso tema No me doy por vencido y cu a conta cu e participacion di artistanan manera David Bisbal, Aleks Syntek y Noel Schajris den Aquí estoy yo. Riba tereno personal, su stabilidad a yega den persona di e modelo Spaño, Águeda López. For di e relacion aki a nace Mikaela, na 2011, e mesun aña cu e ta lansa su di shete disco, Tierra Firme.

E di dos yiu di Fonsi y Lopez a yega na 2016, Rocco, un aña prome cu e lansamento di su exito mas grandi Despacito, cu el a graba cu Daddy Yankee, cu ta ganado di shete record Guinness. Entre nan, esun di video musical mas mira riba Youtube, cu mas di 5 biyon views. Pa e cancion aki el a bira ganado di cuater Grammy Latino, incluyendo un pa e version realisa cu Justin Bieber. A pesar di cu e cifranan Echame la culpa, caminda cu Fonsi ta colabora cu Demi Lovato, ta leu di esunnan di Despacito, tambe ta grandi y ya caba a supera e 1 biyon views.

