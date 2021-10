Dia 30 di september 2021, Dr. Louis Arcolino (Luigi) Maduro a defende su thesis doctoral exitosamente na universidad TU Delft y a obtene e titulo di doctor. Den e Aula di TU Delft, un comision cu ta consisti di academiconan di diferente universidad rond mundo a examina Dr. Maduro, y a aproba su disertacion.

E titulo di e disertacion di Dr. Maduro ta ‘An Edgy Journey with Transition Metal Dichalcogenides: From Flakes to Nanopillars’. Den e estudio aki Dr. Maduro a desaroya un estructura nobo cu e material TMD y a investiga e propiedadnan di e material aki. E investigacion aki ta contribui na desaroyo di e tecnologia di mas avansa cu materialnan quantico. Asina e proyecto ta aporta na e areanan di ciencia di material, sostenibilidad y e transicion pa energia limpi. E fisico Arubiano lo continua su carera academico pa sigui contribui na un futuro sostenibel.

E buki cu a wordo publica tocante e estudio ta inclui un sumario na Papiamento. Dr. Maduro ta splica su motivacion pa cu esaki: “mi ta spera cu Papiamento por sigui crece y por bira mas uza den literatura cientifico”. E investigador a presenta su estudio pa un publico di 30 invitado. Por mira e grabacion riba e website di TU Delft: https://collegerama.tudelft.nl/mediasite/play/b41716bf841c45b889d4906438dadb7c1d

Dr. Luigi Maduro a nace na Aruba y a gradua di Colegio Arubano na aña 2009. Despues di a logra su diploma di VWO, e la cuminsa su estudio di Fisica na Leiden, Hulanda. Na aña 2013 e la obtene su bachelor den Fisica y na 2016 su masters den Fisica Experimental na Universiteit Leiden. Na e momento aki Dr. Maduro ta investigador den e departamento di Quantum Nanoscience di e Kavli Institute of Nanoscience na Technische Universiteit Delft.

