Luenne Gomes- Pietersz: “Entradanan di Loonbelasting y BBO no a duna e resultado desea den 2017”

Diaranson Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto, tabata den Parlamento pa tratamento di presupuesto supletorio 2017, pa cual directora di Departamento di Impuesto, Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters ta amplia.

E rol di Departamento di Impuesto ta pa duna asistencia na Minister di Finanza, ora ta trata preguntanan di presupuesto, di entrada, cobransa di impuesto, maneho di departamento. Esaki semper nan ta haci esaki cu Directie Financien. E aña aki tin retonan, ora ta trata cobransa di impuesto. Nan tin un maneho structural unda cu nan ta atende cu esaki den cobransa y retraso cu nan tin. E aña aki Loonbelasting y BBO ta dos tipo di impuesto, qua entrada no a duna e entrada spera. Esey ta debi na diferente factornan, ora ta traha un presupuesto bo ta sali di factornan cu lo cristalisa nan mes durante un aña. Un di nan ta e crecimento economico y si esaki no ta duna e resultado di crecemento, naturalmente e medionan, e impuestonan cu ta depende parcialmente ariba crecemento economico.

Un aspecto cu ta mira tambe na pia di trabao, ta e aspecto di complaince. Mester sigui enfatisa esaki, ya cu tin biaha negoshinan cu ta haya aangifte no ta entrega esaki manera mester ta. Y tampoco ta haci e pagonan corespondiente. E compliance mester mehora caminda cu e cliente ta ricibi su pakete y entrega esaki na e tempo stipula, Sra. Gomes- Pieters a sigui bisa.

E pakete 2018 tambe ta cla. Paketenan di loonbelasting, BBO 2018 ta cla. Clientenan por pasa busca esaki. Y minimo 2 pa 3 cliente ta bin pa busca nan pakete pa dia. E responsabilidad pa cumpli cu debernan di impuesto ta keda semper na e cliente. Como departamento nan mester ta uno cu ta traha mas eficiente posibel, ta facilita e cliente pa cumpli cu su debernan di impuesto, caminda cu tin pa mehora nan ta traha ariba e tereno ey, pa nan mehora.

Pero e responsabilidad ta keda cerca e cliente. E cliente mester tin e madurez y asumi su responsabilidad ora ta trata entregamento di formulario y ora ta trata pago di impuesto. No keda cu cen cu no ta dibo. Si ta trata di loonbelasting cu a wordo kita for di e trahado. Cumpli cu e pagonan manera mester ta. Despues e negoshi ta hayanan su mes cu consecuencianan indesea ora cu e pagonan no sosode. Ta saca un cobransa cu’n multa y despues caminda cu beslag por cay, unda cu lo bay over na bende articulonan di e negoshi, segun directora di Departamento di Impuesto, Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters.