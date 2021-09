Loutiza Raven admiti cu Covid-19 y luchando pa mehora

Loutiza Raven ta un pashent interna na hospital pa motibo di a contagia cu Covid-19. Raven a yega Dr. Horacio E. Oduber Hospital dia 21 di augustus cu ambulance, pa motibo cu su oxigeno tabata hopi abou y casi no por a hala rosea mes. Pashent Raven tin solamente 34 aña di edad y ta saludabel.

Na su yegada di biaha a atend’e y p’e e trato ricibi tabata tremendo. Nan no a mand’e cuido intensivo, pero a intern’e riba piso general di Covid-19. A dun’e oxigeno. El a cuminsa haya cinco prome y a baha despues te na dos. Raven a duna di conoce cu e ta luchando. El a subraya cu Covid-19 no ta wega y mester tum’e hopi na serio.

“Mi ta lucha pa mi bida y hasta mi a sinti cu mi rosea ta bay para”, asina pashent Raven ta conta. El a haya hopi dolor di pulmon y tambe na pecho. “Mi tabata sinti cu mi no por mas. Mi tabata sinti manera cu mi kier rindi”, el a bisa cu un bos spanta. E ta un persona hopi saludabel, persona fuerte y duro, cu ta lucha y no ta rindi pero Covid-19 no ta haci wega, e ta conta.

Un cos cu e no a haci ta vacuna. Raven a hustifica e motibo di no a vacuna ta door di a scucha hopi cos riba caya, pues hende a bis’e pa no hasie y e ta tende yen cos y pues a dicidi pa no vacuna.

Tin algun motibo di con ainda Raven ta hospitalisa. Ainda e ta hayando zuurstof, tambe e ta sinti mareo ora e lanta para. Awo tambe e ta hayando terapia na HOH. E tipo di terapia cu nan ta dun’e ta training con pa uza su pulmon y ta yudand’e cuminsa cana bek.

Raven a pidi pa Dios bendiciona e team cu ta traha cu Covid-19na HOH, nan ta traha hopi bon. E ta gradici dokter Kock y su team, tur nurse, e terapista y tur hende pa nan cuido cu el a experiencia como “top of the line”.

Comments

comments