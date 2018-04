Lotto un biaha mas lo patrocina e Aruba International Boulevard Race

Mirando e exito rotundo di aña pasa, Lotto e loteria di Aruba un bes mas lo aporta na e careda di coremento mas prestigioso riba nos isla, esta e Aruba International Boulevard Race, cu e aña aki lo celebra su di 58 aña di existencia. Manera ya un tradicion, e Boulevard Loop semper a ser teni en conexion cu e celebracion rond di Dia di Rey esta 27 di april. Den pasado esaki tabata Dia di La Reina, 30 di april, organisa pa varios aña door di Oranje Vereniging, bou guia di Jos van der Schoot, den felis memoria hunto cu ayudo di e conocido comerciante di Sport Caribe, sr. Harry Jansen kende tabata e iniciador di e prestigioso Boulevard Loop.

Den su inicio ta masha poco persona tabata participa na e Boulevard Loop pero mirando e interes den nos comunidad cu a bira mas conciente di haci movecion y ehercicio e careda a bira uno sold out, pues e cantidad di participante a sigui crece. Ya pa di dos aña aki e organisadornan esta Aruba Triathlon Association lo tuma alrededor di 600 persona pa participa na esaki. Pa varios aña e ruta di Boulevard Loop a keda uno mescos unda e recorido di 10km lo inicia na Malmok y termina na Aruba Port Authority. Mas cu claro debi na e popularidad algun coredor for di exterior lo bini Aruba pa participa na e prestigioso careda aki. E di 58 edicion di e Boulevard Race lo ta diabierna 27 di april proximo cuminsando pa 5.30 di atardi.

Mester bisa tambe cu varios coredor femenino y masculino elite di Aruba ya caba a confirma nan participacion mientras no por laga afor e fiel ekiponan di coremento na Aruba manera Aruba Malmok Runners, 297 Runners Aruba, Running Princess Aruba, Good 2 Be Active, ADRA, i-Run Aruba y Run for Your Heart como tambe TMT y Swikers Tri. Lo tin bus disponibel na Aruba Ports Authority pa hiba e atletanan na e start. E busnan lo sali 4:00, 4:15 y 4:30 pm. Pickup package na Aruba Ports Authority lo ta dia: 25 y 26 di april 4:30 – 7:30 pm. Mester bin cu ID y recibo. Inscribi prome cu 14 di april pa haya e prijs na awg. 30,00. Pago ta na IBISA y esaki por sosode te dia 20 di april.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba

