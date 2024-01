Diabierna 26 di januari, Lotto, e loteria di Aruba, ta contento di por anuncia un integrante nobo “Tic Tac Cash” den e famia di Instacash cu lo duna bo e oportunidad pa gana placa cash al instante!

Abo ta cla pa gana placa instantaneamente y no mester warda pa sorteo? Desde dialuna awo, 29 di januari Lotto lo trece un adicion mas na e famia di Instacash cu ta yama Tic Tac Cash.

E wega di Tic Tac Cash ta costa solamente 2 florin cu lo tin diferente premio cash y bo por gana te cu Afl. 2.000,-!

Con pa hunga?

Bishita bo rebendedo di Lotto preferi y pidi pa bo Tic Tac Cash di Instacash desde dialuna awo. Ora bo cumpra e wega di Tic Tac Cash, bo ta ricibi un ticket for di bo rebendedo preferi. Riba e ticket bo ta wak diferente hoki cu simbolo den dje. Combina e 3 simbolo ganado den cualkier liña vertical, horizontal of diagonal.

Instacash ta dunabo e oportunidad pa hunga bo weganan preferi manera 5X The Cash, 10X The Cash, 20X The Cash, Bingo, Money Tree, Match for Cash, Gold Mine, Hot Numbers, e famia di Instant Jackpot y awo Tic Tac Cash cu ta dunabo e chens pa gana placa al instante!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio