Diahuebs 28 di aug, Lotto, e loteria di Aruba, ta contento di por anuncia un integrante nobo “Crazy Wild Cash” den e famia di Instacash cu lo duna bo e oportunidad pa gana placa cash al instante!

Abo ta cla pa gana placa instantaneamente y no mester warda pa sorteo? Desde diabierna 29 di aug Lotto lo trece un adicion mas na e famia di Instacash cu ta yama Crazy Wild Cash.

Con pa hunga:

Bishita bo rebendedo di Lotto preferi y pidi pa e wega di Crazy Wild Cash desde diabierna awo. Ora bo cumpra e wega di Crazy Wild Cash, bo ta ricibi un ticket for di bo rebendedo pa e wega. Riba e ticket bo ta wak diferente number den 3 diferente seccion.

Den e prome seccion, match cualkier di bo numbernan cu cualkier un di e numbernan ganado y gana e premio bou di e number cu bo a match.

Den e segundo seccion, ora cu bo “Wild Number” match cualkier di bo numbernan of cualkier number cu tin den un di e “Money Bag”, bo por gana dobel di e premio cu tin bou di e number cu bo a match.

Den e seccion full abou, match cualkier di e numbernan ganado cu tur dos (2) number den e mesun “Money Bag” y a gana e premio cu tin bou di e “Money Bag” cu bo a match. Cada “Money Bag” ta wordo hunga separa.

E prijs di Crazy Wild Cash ta costa 5 florin pa ticket y bo por gana e premio grandi di 15.000 florin!

Instacash ta dunabo e oportunidad pa hunga bo weganan preferi manera 5X The Cash, 10X The Cash, 20X The Cash, Bingo, Money Tree, Match for Cash, e famia di Instant Jackpot, Tic Tac Cash, Shooting Star, Buckets of Cash, Strike, Stack-O-Cash, High Voltage Cash, Give Me 5, Sevens y awo Crazy Wild Cash cu ta dunabo e chens pa gana placa al instante!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.